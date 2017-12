Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel a venit pe lume la Maternitatea Targu Jiu chiar in ziua de Craciun, pe 25 decembrie. Bebelusul a cantarit la nastere 4,050 kg. Parintii sunt din Targu Jiu. Pentru ca micutul s-a nascut in sfanta zi a Nas...

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a petrecut Craciunul pe plaja, in Thailanda. Luni, in ziua de Craciun, numarul 1 mondial a postat pe Instagram doua fotografii facute pe plaja din Thailanda.Simona a fost impodobit și un mic brad de Craciun pe nisip.

- Iuliana Tudor, prezentatoarea emisiunii “Vedeta Populara”, și-a facut obiceiul in ultimii ani de a merge cu fiul ei, de Sarbatori, la colindat. Vedeta TVR vrea ca puștiul ei sa cunoasca și sa respecte tradițiile. Prezentatoarea TV iși amintește cu drag de Sarbatorile din copilaria ei. Exista un anumit…

- Grupul francez Lactalis a anuntat joi retragerea de pe pietele din Franta si din strainatate a inca 720 de loturi de lapte praf din cauza riscului contaminarii cu salmonela, la doua saptamani dupa ce a retras 625 de loturi din acelasi motiv, informeaza AFP. "A fost luata decizia de extindere…

- Crestinii ortodocsi care respecta calendarul iulian il sarbatoresc astazi pe Sfintul Ierarh Nicolae Facatorul de Minuni. Cu acest prilej, in toate bisericile din tara se oficiaza servicii divine. Sfintul Nicolae s-a nascut in secolul IV, in Turcia actuala. Parintii lui au fost oameni instariti si foarte…

- In cadrul Planului de actiune national ,,Foc de artificii', politistii acorda o atentie deosebita sigurantei copiilor. Cei mici sunt informati in aceasta perioada prin activitati desfasurate in unitatile de invatamant din judet cu privire la pericolul pe care il poate prezenta utilizarea necorespunzatoare…

- Ministerul Educatiei Nationale si Institutul de Stiinte ale Educatiei au organizat in perioada 7 20 noiembrie 2017 o consultare publica, la nivel national, privind rolul temelor pentru acasa. Au participat, completand integral un chestionar on line, 70.952 de actori din invatamantul preuniversitar,…

- S-a intamplat vineri, 8 decembrie, cand politistii i-au gasit pe pusti cu 801 petarde‚ articole pirotehnice interzise la detinere, comercializare si folosire. Le-au confiscat toate aceste articole pirotehnice si s-a intocmit dosar penal. Si copiii fac inchisoare Politistii avertizeaza ca „orice…

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- Scopul raportului de cercetare „De ce lovim copiii?” este de a oferi o cheie de interpretare cu privire la incidenta comportamentelor violente asupra copiilor. Analiza se concentreaza pe atitudini fata de violenta si ofera o perspectiva clara asupra factorilor declansatori care duc la violenta parintilor…

- Orice parinte isi doreste ca venirea pe lume a copilasului sa fie sarbatorita cat mai deosebit. Orice petrecere de botez trebuie organizata cu atentie, dar mai ales tortul, elementul principal al evenimentului trebuie sa fie selectat astfel incat sa incheie petrecerea destinata copilasului intr-o nota…

- În urma cu 20 de ani, Qian Fenxiang a nascut al doilea copil, unul care nu ar fi trebuit sa existe, conform legilor chineze în vigoare. Nașterea a fost asistata de soțul femeii, care a taiat cordonul ombilical al copilului cu un foarfece. Cinci zile mai târziu, femeia a dus…

- Au fost vizate trei loturi specifice de produse de lapte praf pentru copii fabricate intre mijlocul lunii iulie și jumatatea lunii noiembrie la o fabrica care aparține de Lactalis Nutrition Sante, a declarat Ministerul Sanatații din Franța intr-un comunicat. Alte loturi cu aceleași produse au fost…

- S-a recomandat ca familiile care utilizeaza produsele respective, dintre care doua sunt formule specifice pentru sugari alergici la lactoza, sa ia legatura cu medicii pentru sfaturi in legatura cu o alternativa. Ministerul a spus ca intoxicația cu salmonella are loc la trei zile dupa…

- Autoritațile franceze au retras trei produse de lapte praf pentru copii sâmbata, dupa ce 20 de sugari, toți cu vârsta sub șase luni, au fost infectați cu bacteria salmonella, informeaza agenția DPA. Au fost vizate trei loturi specifice de produse de lapte praf pentru…

- Razvan Rentea (33 de ani), din Satu Mare, nu recunoaste faptele care i-au fost imputate de anchetatori, afirmand chiar si la intrarea la tribunal ca este nevinovat, ca nu si-a ucis parintii si bunica. Miercuri, Rentea a primit mandat de arestare pentru 30 de zile.

- Informatia-soc despre Maddie, fetita disparuta a facut imediat inconjurul internetului. Totul a inceput de la o conversatie intre Harriet Brookes si una dintre prietenele ei. "Sunt Maddie McCann si nu stiu ce sa fac cu mine insami", a scris studenta din Manchester pe retelele de socializare.…

- Aproximativ 50 de elevi de la Colegiul “Mihai Viteazu” Ineu acuza dureri de burta, varsaturi si diaree, iar autoritatile de sanatate publica au inceput, joi, o ancheta, pentru a stabili cauzele imbolnavirilor.

- La inceputul lunii, patru bebeluși au ajuns de urgența la Spitalul Județean din Slobozia cu traume grave. Potrivit ciao.ro, bebelușii cantareau jumatate din greutatea normala. Bebelușii au fost infometați Doi parinți din județul Ialomița și-au lasat cei trei copii in grija bonei. Conform…

- Primaria Alba Iulia va incheia un protocol cu Telekom Romania in urma caruia 18 unitați de invațamant din județ vor fi dotate cu cataloage electronice din 2018. Parinții și elevii vor avea acces la informațiile școlare online, iar 700 de profesori vor primi tablete. Consilierii locali vor supune spre…

- Parlamentarii intenționeaza sa-i oblige pe parinti sa-si inscrie copiii la gradinita. Argumentul alesilor este ca la scoala se vad decalaje mari intre copiii tinuti acasa si cei care au frecventat gradinita. Multi parinti sunt de acord, insa cu un amendament: statul ar trebui mai sa construiasca niste…

- Black Friday 2017 espressoare eMAG. De Vinerea Neagra 2017, emag.ro are reduceri la o multime de electrocasnice mici si mari, perfecte pentru o bucatarie moderna. eMAG a publicat deja primele 10 produse la oferta din campania eMAG Black Friday 2017 - Vezi AICI. Black Friday 2017 espressoare…

- Parinții celor trei copii care au murit in incendiul produs in satul Danu, Raionul Glodeni, erau acasa. Primarul localitații, Mihai Ursu, a declarat pentru IPN ca, din cite se cunoaște, familia a fost la o manastire, iar cind s-au intors, tatal și copiii au mers la culcare. Femeia a ramas cu trebuiri…

- O reclama Amazon in care tatal le aduce cadouri copiilor, nu Moș Craciun, a starnit critici aspre in mediul online, utilizatorii spunand ca micuții ar putea fi induși in eroare in privința existenței Moșului, scrie digi24.ro.

- Fara voia ei, Irina Columbeanu a devenit vedeta inca din primele zile de la naștere, asta pentru ca parinții ei, Monica și Irinel Columbeanu, au expus-o camerelor de filmat. Acum, in timp ce parinții ei au intrat intr-un con de umbra, Irina Columbeanu este tot mai celebra . Irina Columbeanu, in varsta…

- Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, a declarat vineri, la Baia Mare, ca, la nivelul Ministerului, urmeaza sa fie efectuata o evaluare a programelor școlare pe baza unor chestionare deja lansate in școli, catre elevi, profesori și parinți.

- Problema temelor pentru acasa a fost indelung dezbatuta de catre toți factorii educaționali implicați in actul de invațare, elevi, cadre didactice și parinți. De obicei, din cauza programei prea incarcate și pentru a se asigura ca elevii și-au insușit cum trebuie o noua lecție predata la clasa, profesorii…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe și-a indemnat fanii sa sara in ajutorul unei fete de 14 ani, diagnosticata cu cancer osos. Vedeta de televiziune Simona Gherghe, care este mama unei fetițe , a fost profund marcata de cazul dsperat al unei adolescente in varsta de 14 ani, pe nume Teodora…

- Situația nu e tocmai roz in vestiarul FCSB-ului, dupa dezvaluirile facute de Ada Hululei, care a dezvaluit ca a avut o relație cu Ovidiu Popescu. Gigi Becali a confirmat acest lucru și a ținut sa clarifice situația. Mai mult, șeful FCSB-ului a spus ca tanara are mai mulți fotbaliști pe lista cuceririlor.…

- Parintii unui baietel de an si opt luni din Arad sustin ca micutul lor a venit muscat pe mai multe parti ale corpului de la gradinita privata pe care o frecventa. Totul s-a petrecut la inceputul lunii octombrie. Pe de alta parte, educatoarele sustin ca atata timp cat micutul s-a aflat in gradinita nu…

- Profesor de limba romana cu excelente calitati de orator. Florica Bradu capteaza publicul cu cantecul si cu cuvantul. S-a intamplat si vineri seara la Filarmonica de Stat, acolo unde Florica Bradu a fost invitata sa vorbeasca despre transformarile din viata ei alaturi de alte 10 personalitati…

- O fetita de 8 ani risca sa-si piarda viata din cauza ca parintii sai nu sunt de acord cu tratamentul indicat de specialisti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai nu accepta sa o opereze la plamani pentru ca „medicii i-ar putea fura organele”.

- Zeci de crescatori de animale din Prahova au organizat vineri un protest inedit pe DN1. Oamenii și-au scos oile in strada, in dreptul orașului Comarnic, pentru a atrage atenția ca afacerile lor sunt victime colaterale ale lipsei de acțiune a autoritaților in privința atacurilor urșilor și mistreților.…

- Un baiețel de 4 ani sufera de o boala atat de rara ca nu are un nume, misterioasa condiție lasandu-l pe micuț “prins” in propriul trup. Matthew Chapman, din Lincoln, poate comunica doar folosindu-și ochii, singura parte din corp pe care o poate mișca, potrivit dailymail.co.uk. Doctorii uimiți de acest…

- Se spune ca pentru parinții noștri ramanem intotdeauna copii, indiferent de varsta pe care o avem. Iar acest lucru este perfect demonstrat de o poveste emoționanta din Marea Britanie. Ada Keating, in varsta de 98 de ani, și fiul ei cel mare au fost toata viața inseparabili, mai ales ca Tom nu a fost…

- O pakistaneza, casatorita impotriva voinței ei, a fost arestata pentru uciderea a treisprezece persoane carora le-a servit lapte otravit care era destinat soțului sau, a informat marți poliția locala.

- Focul din Incendiul de la Colectiv nu s-a stins, mocneste înca în sufletele familiilor care si-au pierdut copiii. Parintii plâng si acum de mila fiilor ce-au fost salvati dintr-o bomba de foc și au murit într-o bomba cu microbi.

- Cristina Șișcanu a anunțat ce se intampla duminica, 29 octombrie, cu fiica sa, Petra. Jurnalista Cristina Șișcanu formeaza un cuplu cu prezentatorul de televiziune Madalin Ionescu. Cei doi au devenit parinții unei fetițe, petra, in luna aprilie a acestui an . Micuța Petra a fost botezata in luna iunie…

- O minora in varsta de 14 ani, din Suceava, si-a incheiat socotelile cu viata intr-un mod cumplit, spanzurandu-se de o grinda din podul casei. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre tatal ei. Se pare ca fata a avut in ultima perioada mai multe certuri cu parintii.

- Ii cunoaștem din filme, seriale sau de pe scenele unde sunt ovaționați de sute de mii de fani. Iți prezentam, in cele ce urmeaza, o serie de imagini cu cele mai mari celebritați ale lumii, așa cum nu le-ai mai vazut niciodata: Regina Elisabeta a Marii Britanii la varsta de 10 ani și cainii ei din rasa…

- Liceul Teoretic Gh.Lazar Avrig impreuna cu Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Sibiu, Protopopiatul Avrig și Centrul Cultural Misionar Gh.Lazar Avrig, organizeaza o intalnire cu tema istorica : ”Marturisitorii romani ai lui Dumnezeu din perioada comunista. Parinții de la Rugul Aprins de la Manastirea Antim-…

- Inca din vremea in care se afla in burtica mamei, Anya Ungureanu a fost diagnosticata cu o grava malformatie la inima. Parintii au fost instiintati ca, imediat dupa nastere, micuta lor va avea nevoie de o interventie chirurgicala. Si exact asta s-a intamplat, doar ca, dupa operatie, au mai aparut si…

- Alessandra Lațan, tanara ranita grav in accidentul din Balș, a murit, la doar 18 ani. S-a stins din viața la Spitalul Bagdasar Arseni din București, dupa 11 zile de coma. Chinuiți de durere, parinții au facut un gest de generozitate și au donat organele singurei fiice. Astfel, moartea violenta Alessandrei…

- Miercuri, 18 octombrie 2017, incepand cu ora 17.00, la sala Tour D’art, str. P-ța Republicii, nr.14, Organizația Femeilor Social Democrate Turda, a inițiat dezbaterea cu tema: „Parinții și copiii lor”, destinata parinților, copiilor, adolescenților și cadrelor didactice. Read More...

- Parinții lui Connect-R , impreuna in platoul emisiunii “Aici eu sunt vedeta”, sa ii puna in dificultate pe Andreea Antonescu, CRBL și nea Marin, cele trei celebritați care vin alaturi de copiii, respectiv nepoții lor, in platoul emisiunii prezentate de Dan Bittman. Connect-R va fi insoțit de parinții…

- Mesajul unei invațatoare a devenit viral pe Internet. Femeia a fost impresionata de cazul unei fetițe careia ii venise menstruația, și care nu știa nimic despre acest subiect, pentru ca parinții nu ii spusesera nimic, considerand ca fiica lor e prea mica. In condițiile in care menstruația poate sa apara,…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui minor care, la data de 22 septembrie a.c., a plecat volutar de la domiciliul sau, din sectorul 6, si nu a revenit pana in prezent. Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au fost sesizati cu privire la faptul ca…

- Ilinca Vandici se afla intr-o ipostaza noua in viața de femeie așezata la casa ei. Vedeta și partenerul ei de viața sunt parinții spirituali ci unui cuplu din Oradea. Ilinca Vandici s-a casatorit in mare secret de Paște, cu Andrei Neacșu , cel alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.…

- Intr-un razboi nemilos care le fura familiie si ii schilodeste, copiii Siriei nu cunosc binecuvantarile anilor de pruncie. Printre bombe, urlete de disperare si jale, isi duc viata de pe o zi pe alta.