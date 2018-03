Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu. Potrivit…

- 2.30 Eforturile de resuscitarea a minorului de catre paramedici au eșuat și a fost declarat decesul acestuia. 2.02 Copilul a fost gasit in albia Ghimbaselului de catre scafandri de la ISU. 0.20 Actiunea de cautare a minorului disparut a fost preluata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov. Copilul…

- Sapte persoane au fost evacuate in urma unui incendiu declansat intr-un bloc din Brasov. O garsoniera a fost cuprinsa de flacari. ''Trei persoane, dintre care una in stare de inconstienta, primesc ingrijiri medicale. Un numar de sapte persoane au fost evacuate. La fata locului se intervine…

- Un accident rutier grav s-a petrecut luni dimineața, in jurul orei 8:oo, in Uioara de Sus. Un biciclist a decedat dupa ce a fost acroșat de o mașina. Un biciclist de 45 de ani din Ocna Mureș a decedat dupa a fost lovit de un autoturism, luni dimineața, in jurul orei 8.00,. Accidentul s-a produs […]

- Barbatul de 37 de ani din Brasov care a fost scos din apele raului Sasar de catre pompieri a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare. Intre timp, cele doua persoane retinute la incidentul petrecut pe malul raului, un barbat si o femeie, se afla internati in Sectia…

- Un turist din Republica Moldova, care cobora sambata, cu placa de snowboard, din Masivul Postavarul, ar fi pierdut traseul marcat din cauza cetii si s-a ratacit, apeland numarul de urgenta 112, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, Ciprian Aldea.

- Un barbat de de 37 de ani, din Brașov, a murit noaptea trecuta la spital, dupa ce a fost aruncat aruncat intentionat zilele trecute de catre doua persoane in apa rece a raului Sasar, din Baia Mare.

- Politistii Biroului Rutier Brasov au depistat pe str. Carpati, din municipiul Brasov, un barbat de 44 ani, din judetul Brasov, care a condus un autoturism pe care erau montate placute cu numere de inmatriculare confectionate artizanal. Autoturismul era radiat din circulatie, iar conducatorul auto nu…

- Asocierea de firme care se ocupa de modernizarea DN73 a convenit un program de lucrari comun cu reprezentanții CNAIR, a DRDP Brașov si dirigintele de șantier. Astfel s-a stabilit ca in perioada premergatoare sarbatorilor pascale, in perioada 26 martie – 6 aprilie 2018 constructorul sa execute lucrari…

- O bomba, in lungime de 130 de cm si cu greutate de aproximativ 50 de kg, a fost gasita, vineri, in albia unui parau din satul Bucium, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila, informeaza AGERPRES. 39; 39;Avand in vedere ca nu a mai fost gasita nici o bomba de acest fel pe raza judetului…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri ale DN73 Rasnov - Rucar, in zona localitatii Bran, judetul Brasov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Evenimentul s-a produs pe fondul patrunderii pe contrasens,…

- Imagini aeriene cu case din cartierul Stupini inundate ca urmare a revarsarilor paraului Ghimbasel. The post Cod Rosu de inundatii la Brasov: imagini aeriene cu inundatiile din Stupini appeared first on .

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost accidentat luni, in timp ce s-a angajat in traversarea regulamentara pe trecerea de pietoni de pe Calea Bucuresti, o artera intens circulata la intrarea in Brasov dinspre Predeal. Conducatorul autoturismului implicat a parasit locul accidentului, a informat…

- Un clujean in varsta de 65 de ani a fost gasit inecat intr-un parau. Tragedia a avut loc in comuna clujeana Ciucea, unde un barbat a fost gasit fara viața in albia unui rau. Polițiștii și criminaliștii au efectuat cercetarea la fața locului și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, potrivit…

- Marti dimineata, un biciclist care se deplasa pe strada Campului din Rasnov a fost lovit de o autoutilitara care circula in acelasi sens cu conducatorul vehiculului pe doua roti. Biciclistul a incercat sa efectueze un viraj la stanga, moment in care a fost acrosat de autovehicul. Potrivit…

- Trei barbati din Rasnov au patruns intr-o curte pe 31 ianuarie, au ajuns in casa, de unde au furat mai multe bunuri, dupa care si-au dat seama ca le este greu sa care tot ce au furat, astfel ca au luat si autoturismul proprietarului si au plecat cu acesta. Politistii au reusit sa-i retina…

- Prefectul județului Olt a avut luni o intalnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Olt, Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Sistemului de Gospodarire a Apelor, Sistemului Hidrotehnic Independent, Direcției…

- Potrivit reprezentantilor CFR, circulatia feroviara a fost inchisa pe ruta Orsova - Caransebes, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce in zona garii Baile Herculane au cazut stanci de pe versanti pe calea ferata, fiind vorba de o cantitate de aproximativ trei tone. Mai multi muncitori…

- Consiliul Județean (CJ) Brașov, a fost amendat de Poliția Sacele pentru pentru modul in care s-a ocupat de deszapezirea drumului județean DJ 103 A Brașov – Tarlungeni, pe care il are in administrare. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, Gabriela Dinu, amenda…

- Un sofer care circula dinspre Rupea spre Brasov nu a adaptat viteza la conditiile de trafic si, intr-unul din sensurile giratorii dintre Feldioara si Brasov, a pierdut controlul volanului, a derapat si s-a rasturnat in santul de la marginea drumului. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției in județul Constanța a cerut ajutorul Jandarmeriei pentru deszapezirea Bazei Aeromedicale SMURD Constanta. Astfel, pentru descpngestionarea zonei au fost trimiși 22 de jandarmi, printre care și o femeie, din cadrul Inspectoratului Județean de…

- Trei paramedici SMURD din Brașov au fost raniți, sambata, in zona localitații Rașnov, la intersecția DN 73 cu DN 73A, in urma coliziunii dintre autospeciala care transporta un pacient și o alta mașina. Echipajul SMURD se indrepta spre Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgența…

- Drumul National 73 (care face legatura intre localitațile Brașov – Rașnov – Bran – Fundata – Campulung – Pitești), pe o lungime de 103,25 km, pe teritoriul județelor Brașov si Argeș, face obiectul unui program de modernizare printr-un contract desfașurat de CNAIR prin Fondul European de Dezvoltare Regionala…

- Accident deosebit de grav in aceasta dimineata pe Vales Oltului. Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni dimineata pe DN7, pe Valea Oltului, in localitatea Balota. Totul dupa ce soferul unui autoturism a adormit la volan si a intrat pe contrasens, lovind frontal o alta masina,…

- 17.40 „In jurul orei 16.55, un barbat care a condus un autoturism pe DN 1, dinspre Fagaras spre Brasov, la km 196, intr-o curba usoara la dreapta, ar fi patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus. In urma impactului a rezultat decesul conducatorului auto…

- Luni seara, o turma de mistreți a panicat brasovenii de pe pe strazile Dobrogeanu Gherea și Molidului, care au sunat la 112, in jurul orei 20, pentru a alerta autoritatile. Echipaje de jandarmi au fost trimise la fata locului pentru gonirea animalelor salbatice. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Incident șocant in județul Brașov, unde o adolescenta din Rașnov și-a ucis bebelușul abia nascut. Fara asistența medicala, fata a nascut singura acasa și a bagat bebelușul intr-o punga in care s-a sufocat. Tanara de 16 ani este acuzata de omor, scrie libertatea.ro.

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a decedat in urma unui incendiu care a izbucnit vineri dimineata la locuinta acestuia, situata pe o artera pietonala din centrul municipiului Brasov, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila.Citeste…

- Un apel la numarul de urgența 112, i-a pus pe jar atat pe polițiști, cat și pe salvamotiști. Un locuitor din zona Racadau a observat o persoana care statea de mai mult timp, pe marginea prapastiei de pe Dealul Melcilor și a sunat la 112, gandindu-se ca omul avea ganduri sinucigașe. Imediat, la fata…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din judetul Brasov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infractiunea de talharie, dupa ce a sustras o plasa cu bunuri din incinta unei agentii loto din municipiul resedinta, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie( IPJ)…

- Zeci de jandarmi si politisti cauta un batran de 78 de ani din comuna Puiești, județu Vaslui, disparut de doua zile de acasa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, batranul a plecat de la domiciliu vineri, spunand ca se duce la biserica, dar nu s-a mai intors acasa.…

- In urma unui apel pe numarul unic de urgența 112, facut de turiști la ora 14.40. prin care a fost semnalata prezența a doi urși pe partia Subteleferic din Predeal, jandarmii și salvamontiști au fost nevoiți sa intervina pentru limitarea accesului turiștilor in acea zona. „Turiștii prezenți in apropiere…

- Barbatul de 33 de ani, aflat la volanul autoturismului, a refuzat sa opreasca la semnalul agentilor."Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului s-a stabilit ca in noaptea de 27 spre 28 ianuarie, la ora 1,20, pe DN 1G, in localitatea Tihau, un barbat de 33 de ani, din Sanmihaiu…

- Un barbat fara adapost a fost gasit, sambata, mort intr-un imobil din municipiul Brasov. Politistii criminalisti au inceput ancheta, moartea fiind considerata suspecta, iar surse din cadrul anchetei declara ca exista deja un cerc de suspecti. Cadavrul barbatului a fost descoperit sambata dimineata,…

- La sfarșitul anului trecut, acoperirea cu personal in cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Satu Mare era in proporție de 87,84%, a subliniat șeful IJJ, Ovidiu Adrian Popa, in cadrul unei conferințe de presa susținuta azi, 18 ianuarie. In aceasta perioada unitatea a inregistrat la capitolul…

- Peste 150 de controale au fost efectuate de inspectorii sanitar-veterinari in ultima luna a anului trecut, in urma carora au fost aplicate amenzi de peste 25.000 lei si au fost confiscate peste 80 kg de produse alimentare, informeaza DSVSA BN intr-un comunicat. Totodata, autoritatea sanitar-veterinara…

- Vineri dimineata, la 112, un barbat sesiza faptul ca la Campulung, sub un pod de pe centura, langa cimitirul de la Apa Sarata, in albia raului se afla o masina de teren ce pare a fi abandonata. Barbatul care a sesizat acest aspect a precizat ca la ora 7.00, atunci cand a vazut masina, nu…

- Conducatorul auto care a provocat un accident rutier pe raza localitatii Satuc, in urma caruia o fetita de 11 ani a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, a declarat, pentru AGERPRES, agentul sef Laura Minea de la Biroul de presa…

- Jandarmii montani actioneaza miercuri seara pentru recuperarea a cinci persoane care s-au ratacit in timp ce incercau sa ajunga in masivul Postavarul, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, Ciprian Aldea.

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca…

