- Un copil de numai trei ani din Carolina de Nord SUA a supravietuit doua nopti in frig in padure ajutat de un urs.Cel putin asta le a spus micutul salvatorilor care l au cautat neincetat. Casey a fost gasit dupa doua zile de cautari adapostit in tufisuri.Potrivit The Guardian, micutul a spus ca in tot…

- Doi maestri ai pianului international, Lea Yoanna Adam, pianista franceza de origine romana, si Denis Ivanov, din Rusia, au incantat publicul sucevean cu un recital de pian la patru maini. Evenimentul „Magia pianului" a fost gazduit de Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu" ...

- Teroare! Prin asta a trecut o femeie de 62 de ani, care, in plina noapte, spune ca s-a trezit calcata de patru barbati cu fetele acoperite de cagule! Oamenii ar fi batut-o, ar fi legat-o iar mai apoi ar fi talharit-o pe biata bunica!

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu și Irina Bara au sarbatorit intr-un mod inedit calificarea in turul 2 al probei de dublu feminin de la Australian Open. Monica și Irina s-au fotografiat cu un șarpe uriaș, cu pui de canguri, cu reptile și cu bufnițe. Nici Mihaela Buzarnescu, eliminata de…

- Un tanar in varsta de 25 de ani sustine ca a fost batut si abandonat in padure, legat fedeles de picioare. Unul dintre agresori i-ar fi oferit acestuia o suma de bani ca sa-i cumpere tacerea.

- Khabib Nurmaggomedov a fost in cele din urma eliberat, autoritațile ruse recunoscand ca au facut o greșeala. Ba mai mult, unul dintre oamenii de securitate și-a facut o poza cu marele campion. Luptatorul și-a continuat astfel drumul spre Turcia, unde urma sa participe la filmarile unei pelicule despre…

- Rusia l-a expulzat pe diplomatul Ambasadei Suediei la Moscova, Kalle Kniivila, scrie ziarul Expressen. Informațiile despre expulzarea lui Kniivila au fost confirmate de soția sa. Motivul expulzarii diplomatului ar putea fi refuzul Stockholmului de a elibera vize diplomatice pentru doua persoane care…