- Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati ca pe o strada din municipiul Galati a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o bicicleta. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 25 ani, din Galati, aflat la volanul autoturismului a circulat pe…

- Politistii din Sighetu Marmatiei au intervenit ieri dupa-amiaza la un accident de circulatie produs pe strada Avram Iancu din municipiu. La fata locului s-a constatat ca un autoturism condus de un barbat a surprins si accidentat un baiat de 9 ani, angajat in traversare neregulamentara, pe bicicleta,…

- Incident grav in aceasta dupa-amiaza, in Calea Aradului din Timișoara. Un batran a fost transportat de urgența la spital, in stare grava, dupa ce a fost izbit de un autoturism, pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut chiar in fața Facultații de Agronomie, acolo unde și in trecut au avut loc…

- Accident grav in aceasta dupa-amiaza pe Calea Aradului din Timișoara. Un pieton care trecea strada regulamentar a fost izbit in plin de o mașina, pe trecerea de pietoni din dreptul Facultații de Agronomie. „Un barbat in varsta de 42 de ani a condus un auto pe calea aradul dinspre strada miresei spre…

- O femeie a fost ranita de o masina, in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni, in cartierul 1 Mai. Potrivit politistilor doljeni, un barbat de 44 de ani, din Craiova, care conducea un autoturism pe strada Nicolae ...

- Un tanar a ajuns la spital in aceasta dimineața, dupa ce a fost calcat de un autoturism pe trecerea de pietoni, in timp ce incerca sa traverseze strada regulamentar. Incidentul s-a produs pe strada Mareșal Alexandru Averescu. La volanul mașinii se afla un barbat in varsta de 59 de ani. Șoferul conducea…

- Accident pe strada Cuza Voda din sectorul Botanica al Capitalei. O doamna a fost lovita pe trecerea de pietoni de o mașina de poliție.Potrivit informațiilor preliminare, persoana accidentata traversa strada neregulamentar.La fața locului s-a deplasat o ambulanța.

- Un accident foarte grav s-a produs duminica seara, aproape de miezul noptii, pe Calea Aradului din Timisoara. Un tanar in varsta de 19 ani a murit, dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni.