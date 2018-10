Baiețelul in varsta de doi ani a disparut, astazi, in timp ce se plimba cu bona in oras. Parintii copilului au sunat la numarul unic de urgenta 112 si au postat un apel disperat pe Facebook. Eric se plimba cu bona sa in zona cartierului Micro 19 din Galati in momentul in care a disparut in conditii misterioase. Bona l-a cautat pe micut, insa cand si-a dat seama ca nu il gaseste a sunat la 112 si i-a anuntat pe parinti. In urma apelului lansat pe Facebook si a cautarilor in cartierul din Galati, familia a reusit sa il gaseasca pe Eric, in doar cateva ore. Citește și 3 ANI DE LA INCENDIUL DIN COLECTIV…