Copil de 9 ani, căutat de polițiștii din Timișoara. A dispărut de la Spitalul de copii Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, micuțul, Denis Alberto Varga, a disparut duminica, in jurui orei 15.30, de la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. El are o inalțime de 1,30 m, 20.5 kg, par negru, tuns scurt, ochii caprui. „La data dispariției, minorul purta un tricou rosu cu albastru cu Spider-Man, pantaloni scurti in carouri mari de culoare alb cu negru si incaltaminte sport de culoare galben. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana disparuta este rugat sa apeleze Serviciul de Urgenta 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie”, au… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

