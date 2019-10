Copil de 9 ani, acuzat oficial în SUA de omor în masă. Cazul nu este o premieră Un copil de doar 9 ani din SUA a fost acuzat ca a ucis cinci persoane - trei copii si doi adulti - dupa ce a provocat intentionat un incendiu intr-un parc de rulote din Illinois. Copilul a fost acuzat de crima cu premeditare, dar si de incendiere. Autoritatile nu au dezvaluit, insa, sexul minorului. Cazul a provocat un soc in SUA, insa nu este o premiera. Ultima data, un copil cu o varsta la fel de mica a fost acuzat de omor in masa in 2006. d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția chineza a descoperit o avere ascunsa in subsolul unui fost oficial al Partidului Comunist din China. Percheziția a fost ordonata de Comisia Naționala de Supraveghere - autoritatea anti-corupție din China, scrie digi24.ro.

- Autoritatile au comunicat ca in urma analizei probelor de sange ale soferitei, care la volanul unui Porsche Cayenne a trecut a trecut la culoarea rosie a semaforului cu 130 km pe ora si s-a lovit intr-un troleibuz, s-a constatat ca aceasta se afla in stare de ebrietate. Anuntul a fost facut in cadrul…

- Bilantul anterior indica 45 de decese in urma uraganului Dorian.In total, 42 de victime au fost gasite pe insula Great Abaco, iar 8 au fost descoperite pe insula Grand Bahama.Autoritatile locale au estimat, insa, ca numarul total al deceselor ar putea fi mai mare."Ne…

- Mario Iorgulescu, cel care a provocat accidentul de sambata noapte, soldat cu un mort, va fi acuzat de ucidere din culpa. Parchetul a deschis deja un dosar penal, la cererea Poliției Rutiere. Mario Iorgulescu a fost operat, intre timp, la Spitalul Elias din Bucuresti, iar luni a iesit din coma. Politistii…

- Adolescentul de 15 ani se ascundea dupa ce relatia lui cu fata de 14 ani i-a provocat acesteia o sangerare violenta. Copila a provocat o puternica reactie emotionala trecatorilor, duminica seara, dupa ce a fost vazuta, plina de sange de la brau in jos, pe un important bulevard din Galati.

- Laura Ștefanuț a scris despre victime și oameni vulnerabili, dar nu despre trauma personala, fiindca a socotit-o detaliu al unei probleme sistemice. O povestește aici și, la fel ca alte femei, se expune, fiindca in crima impotriva a cel puțin doua fete nevinovate se oglindește și nepasarea autoritaților…