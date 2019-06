Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de sapte ani din comuna galateana Valea Marului a fost adus, sambata seara, in stare grava, cu elicopterul SMURD la Spitalul de Pediatrie din Galati, dupa ce s-a inecat intr-o piscina. Baiatul a fost scos din apa de personalul piscinei, in stare de inconstienta, in stop cardio-respirator. El…

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Nuntasi, judetul Constanta. Potrivit SAJ Constanta o femeie de 78 de ani a fost gasita inconstienta. ...

- La volanul autoturismului se afla un tanar de 26 ani, din Bistrita, care se indrepta spre casa. Politistii au stabilit ca minorul era angajat in traversarea neregulamentara a strazii in momentul in care a fost accidentat. Copilul a fost preluat de echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD, prezentand…

- Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența, patru persoane au fost implicate in accident in zona localitații Siria. Mai multe ambulanțe SMURD, dar și elicopterul au intervenit de urgența. Trei dintre victime erau ieșite din autoturism, iar una se afla incarcerata,…

- Un bebeluș din județul Galați a fost salvat dintr-o latrina, unde ar fi fost aruncat de mama sa. Copilul a fost dus in stare grava la spitalul de Pediatrie din orașul Galați, iar mama este anchetata de polițiști.Incidentul s-a produs duminica in satul Baleni, din județul Galați, iar polițiștii au ...

- UPDATE Una dintre femeile internate pe ATI, o tanara de 24 de ani, a decedat. In total, patru persoane au decedat pana acum in urma accidentului de pe calea ferata. Este vorba despre doua femei de 24 și 68 de ani din Galați si de doi barbați de 24 și 36 de ani. Dintre pasagerii […] Articolul FOTO/VIDEO…

- Un tanar de 19 ani din Galați a fost batut cu salbaticie de mai mulți taximetriști de la o firma cunoscuta din oraș. Baiatul a ajuns in spital in stare grava și are nevoie de 18 zile de ingrijiri medicale.