Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de vreme severa imediata pentru județul Brașov, valabil de la 17-05-2019 ora 16:10, pana la 17-05-2019, ora 18:00, in zona de munte a județului Brașov, la peste 1800 de metri altitudine. Afectate vor fi urmatoarele orașe și localitați: Brașov, Sacele, Zarnești, Codlea, Rașnov, Prejmer, Predeal,…

- Medicii au observat ca este vorba despre fractura la nivelul unui picior, necesitand imobilizare gipsata, insa pentru ca nu a necesitat internare, a fost trimis la domiciliu cu recomandari medicale. Conform medicilor, in aceasta perioada copiii petrec foarte mult timp in aer liber, la joaca, iar cei…

- Consilierul local din Corjeuti, care a lovit mortal cu masina un minor si a fugit de la locul accidentului, a fost condamnat la 3 ani si 2 luni inchisoare cu executare. Verdictul a fost dat de Curtea Suprema de Justitiei.

- Pentru copii este foarte important sa aiba cadre didactice respectate și motivate prin salarii. Pentru copii este important și in ce masura condițiile și confortul din cladirile in care fac școala sunt adecvate, considera deputatul PSD Roxana Minzatu. Parlamentarul amintește ca unitațile de invațamant…

- Un caine a fost legat de o caruța și tarat pe șosea, pe un drum spre Rupea, totul fiind filmat de un trecator. Imaginile tulburatoare au fost postate duminica, pe Facebook, din ce in ce mai multe persoane distribuind clipul video pentru a-l prinde pe faptaș. In imagini se vede cum bietul animal era…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat prin numarul 112 sa acorde primiul ajutor in cazul unui accident care a avut loc sambata seara in apropiere de Hanul din Ardeal, pe DN13. „Este vorba despre un autoturism rasturnat. O victima este incarcerata. S-au deplasat la fata locului un echipaj…

- O femeie și un copil de aproape doi ani de zile au fost grav raniți in urma unui accident teribil ce s-a produs vineri dimineata, la iesirea din Rupea spre Sighisoara, pe DN 13, in judetul Brasov. Cei doi au fost incarcerati, iar dupa ce au intors masina, pompierii au mai gasit in masina un copil de…

- Cornel Pasat a avut surpriza ca Dryas, baiețelul sau in varsta de opt luni, sa-și strige pentru prima oara mama, chiar de 9 Martie. Cornel Pasat a avut surpriza ca Dryas, baiețelul sau in varsta de 8 luni, sa-și strige pentru prima oara mama chiar de 8 Martie! “L-am auzit pe video-call. Eu sunt plecat…