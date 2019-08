Copil de 7 ani salvat de la înec în piscină de patru pompieri care se antrenau Copilul, care era cat pe ce sa se inece, a fost scos din bazin in prima faza de catre tatal sau, iar cei patru pompieri ieseni i-au oferit primul ajutor de baza, in urma caruia copilul traieste si astazi. Evenimentul a avut loc pe 15 august. „Povestea este simpla si cu final fericit. Patru pompieri militari aflati in timpul lor liber au salvat de la inec un baiat de doar 7 ani. Cei patru pompieri, componenti ai lotului sportiv al ISUJ Iasi, si-au dat sea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

