Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 27 de ani, din India, a anunțat ca iși va da parinții in judecata pentru ca nu i-au cerut consimțamantul atunci cand a fost adus pe lume. Raphael Samuel, din Mumbai, India, afirma ca iși iubește parinții, insa susține ca conceperea unui copil este ”ca și cum ai sclavi sau rapești…

- Un barbat a fost ranit grav in urma unui accident rutier produs pe drumul national DN 24 C, in localitatea Liveni comuna Manoleasa din judetul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean, precizeaza agerpres.ro.Potrivit acestora, barbatul conducea un autocamion pe DN 24,…

- Asociatia „Moldova se dezvolta”, din care fac parte orasele Suceava, Botosani, Iasi, Piatra Neamt, Roman, Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei, va fi inregistrata juridic pana in primavara acestui an. Fondatorii organizatiei, primarii celor sapte localitati, au sustinut, astazi, la Iasi, ca Asociatia…

- Petre Apostol Ieri, Federatia Romana de Handbal a anuntat programul din faza a doua a Campionatului National de Handbal la categoria juniori I, competitie in care CSM Ploiesti va evolua in Grupele principale „Valoare”, iar CS Brazi va juca in Grupele „Speranta”. Conform noului sistem competitional,…

- Spitalul de copii "Sf. Maria" din Iași a fost lasat fara caldura din cauza unei avarii a sistemului de termoficare care a afectat un intreg cartier din oraș. Conducerea unitații medicale i-a sfatuit pe parinții copiilor internați sa aduca de acasa "surse de caldura" in saloane. Anunțul a provocat indignare…

- Alaiul de datini si obiceiuri, care a debutat in decembrie 1969 sub acest nume, va desfasura, pe 28 decembrie 2018, editia jubiliara, a cincizecea. Este singura activitate artistica judeteana de anvergura care, pe parcursul a cinci decenii, se desfasoara an de an, neintrerupt. De-a lungul timpului,…

- Un baietel de patru ani si jumatate, ranit grav intr-un accident rutier in care sora lui de noua ani a murit, si-a revenit miraculos. Dupa aproape 60 de zile de spitalizare, baiatul, care a fost la un moment dat si in coma indusa, a fost externat. Parintii nu gasesc suficiente cuvinte de multumire pentru…

- Ramona Strugariu este omul care a negociat cu cei de la Grand Hopital de Charleroi primirea lui Alexandru Baiașu. Traiește de 10 ani la Bruxelles, este licențiata in drept la Universitatea ”Al.I. Cuza” din Iași și are un master in drept european. Este asistent parlamentar in Parlamentul European. A…