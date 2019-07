Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul de sambata dimineata din statiunea Calimanesti, in urma caruia doua persoane au decedat, a avut loc dupa ce soferul autoturismului in care se aflau ar fi adormit la volan si s-a izbit frontal de o cisterna incarcata cu cenusa, au transmis reprezentantii IPJ Valcea. Potrivit…

- Un copil, de zece ani, din Gorj, orfan și care este premiant are nevoie de un acoperiș deasupra capului. Este crescut de bunica din Jupanești, insa locuința lor a ars recent și au ramas sub cerul liber. Mama l-a parasit pe Abeel Dat la un an și trei luni, iar tatal, care il creștea exemplar, a murit…

- NEATENTIE…Trei persoane, printre care și un copil in varsta de 3 ani, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce mașina in care acestea se aflau s-a izbit cu violența de un copac. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in localitatea Bacaoani, comuna Muntenii de Jos. Potrivit purtatorului de…

- Un copil in varsta de șapte ani a fost spulberat de o mașina pe o trecere de pietoni, in noaptea de miercuri spre joi, in Targu-Jiu. Accidentul a fost produs de un sofer de 21 de ani, din Targu-Jiu. In urma impactului, baiatul, care traversa strada alaturi de bunica sa, pe trecerea de pietoni, a fost…

- Un grav accident rutier s-a produs dupa ce un autoturism a fost lovit in plin de un TIR incarcat cu legume și fructe. Impactul a fost extrem de violent. The post Un mort și 3 raniți, dupa impactul violent cu un TIR. Șoferul a adormit la volan appeared first on Renasterea banateana .

- Accidentul rutier, produs in noaptea de 30 aprilie, spre 1 mai, la Dumbrava Rosie, a fost cauzat de faptul ca soferul, un barbat de 45 de ani, din Piatra Neamt, a adormit la volan. “Din primele cercetari efectuate de polițiștii rutieri care s au deplasat la fata locului a rezultat faptul ca un barbat…

- Catalin Dorot, un tanar de numai 22 de ani a murit intr-un cumplit accident produs in Arad. In urma lui a ramas un copil de numai 2 ani orfan de tata și o soție care nu-și mai poate stapani lacrimile!