Copil de 4 ani, mort în accident rutier la Murgeni. Se fac verificări la SAJ şi IPJ Vaslui Verificarile au loc dupa ce au aparut o serie de acuzatii cu privire la faptul ca echipajul de pe salvare a ajuns cu intarziere iar minorul lovit de o masina a stat aproximativ o jumatate ora pe carosabil, fara ca nimeni sa intervina. In urma verificarilor interne demarate in cadrul SAJ Vaslui, reprezentantii institutiei au precizat ca in orasul Murgeni exista un singur echipaj medical de urgenta, care se afla la alt caz, motiv pentru care la solicitarea privind accidentarea copilului de 4 ani, care a decedat ulterior, a fost alocat un echipaj medical din municipiul Barlad. "La ora 19,58,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

