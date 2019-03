Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 15 ani, elev in clasa a 8-a la Școala Gimnaziala Farcașești, județul Gorj, a disparut de acasa de joi, dupa ce mama lui i-a luat telefonul și nu i-a permis sa mearga la fotbal, pentru ca a avut rezultate slabe la simularea Evaluarii Naționale.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Rohat Ionuț Razvan, tanarul in varsta de 18 ani din Ariceștii Rahtivani, dat disparut in cursul zilei de ieri, a fost depistat pe raza județului Ialomița. Din primele cercetari, nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Sursele noastre sustin ca tanarul ar fi fost gasit la bunici.

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Tuzla, județul Constanța, este cautat de polițiști, dupa ce a plecat, in timpul nopții de vineri spre sambata, de acasa. Ultima data a fost vazut in compania unui alt copil, cunoscut polițiștilor pentru plecari repetate de acasa.Potrivit Poliției Constanța,…

- Polițiștii din Prahova cauta o minora de 15 de ani, din Valea Calugareasca, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Minora se numește Radu Alexandra-Denisa și are 15 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Valea Calgareasca și nu a mai revenit. Au fost demarate,…

- Impact fatal. Doua TIR-uri s-au ciocnit frontal, iar in urma impactului ambele au luat foc. Cei doi șoferi au murit pe loc.video+foto Doua TIR-uri s-au ciocnit frontal, iar in urma impactului ambele au luat foc. Cei doi șoferi au murit pe loc. Accidentul rutier a avut loc pe DN 6, in localitatea Slatina…

- Traficul este blocat in aceste momente pe DN6. Intre localitațile Slatina Timiș și Buchin din Caraș-Severin, un tir a fost cuprins de flacari in urma unui accident care a avut loc intre doua autotrenuri. UPDATE Coliziunea din aceasta dimineața, care a avut loc in jurul orei 8.20, le-a fost fatala ambilor…

- O pisica care a disparut in 2009 a reaparut zece ani mai tarziu, dupa ce noul proprietar nu a mai vrut-o și a dus-o la un veterinar, scrie Metro.co.uk. Alex Elliott, in varsta de 39 de ani, a fost devastat cand pisicuța ei Lilly a disparut in urma cu zece ani. Femeia și familia ei au presupus ca a fost…