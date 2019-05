Stiri pe aceeasi tema

- La locul interventiei au fost mobilizate echipaje ale pompierilor, dotate cu barca, un echipaj al Ambulantei, precum si serviciile voluntare pentru situatii de urgenta din comuna Livezile si municipiul Bistrita. ISU Bistrita-Nasaud intervine cu 12 subofiteri si un ofiter.

- Un copil de 4 ani, care a cazut marti, in jurul amiezii, in raul Bistrita Ardeleana, pe raza localitatii Livezile, este cautat de pompieri, alaturi de localnici, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres. La locul interventiei…

- Un copil in varsta de 15 ani, care a sarit, marti, in raul Mures, in zona orasului Ludus, a fost salvat cu ajutorul elicopterului SMURD si a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Targu Mures in stare de hipotermie. Reprezentantul Inspectoratului…

- Detașamentul de pompieri Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD pentru un copil de 2 ani cazut in fantana din comuna Livezile. Copilul a fost scos din fantana dar este inconștient. Reprezentanții ISU au precizat ca acesta este in stop cardio…