Continua, din pacate, sa creasca numarul victimelor gripei Mai nou, autoritatile au confirmat ca numarul deceselor, in acest sezon de gripa, a ajuns la 104. O fetita de doar 3 anisori, din Botosani, despre care reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile au anuntat, luni, ca nu se stie sa fi avut […] Copil de 3 ani, victima a gripei. Sunt 104 decese la nivelul tarii