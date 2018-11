Copil de 13 ani violat de 3 tineri. Totul a fost filmat și publicat pe internet Trei tineri din judetul Neamt au fost arestati preventiv, acuzati ca au violat un copil de 13 ani. Incidentul ar fi fost filmat de un alt adolescent, de 15 ani, iar teribilele imagini ar fi fost distribuite mai apoi colegilor de clasa ai victimei. Incidentul s-a intamplat la sfarsitul lunii octombrie, intr-o comuna din judetul Neamt. Cei trei tineri au 19, 20 si 26 de ani, iar incidentul s-a petrecut in casa unui dintre ei. Teribilele scene ar fi fost filmate si apoi distribuite in mediul online, de un adolescent de 15 ani. Victimei i-a fost frica sa spuna ce a patit, insa profesorii au aflat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 19 si 26 de ani au fost arestati pentru 30 de zile de magistratii Tribunalului Neamt, fiind acuzati ca au violat un baiat de 13 ani. Scena a fost filmata si, ulterior, distribuita colegilor de clasa ai acestuia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Trei tineri din Neamt au fost arestati in urma acuzatiilor ca au violat un baiat de 13 ani. Scenele filmate de un alt adolescent, martor al ororilor, au fost distribuite colegilor de clasa ai victimei.

- Sapte protestatari acuzati ca au lovit jandarmi in timpul mitingului desfasurat pe 10 august, in Piata Victoriei, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, a decis Judecatoria Sectorului 1. "La...

- Cei doi tineri din Topoloveni, judetul Arges, acuzati ca au violat o tanara de 19 ani la sfarsitul lunii septembrie au fost arestati. Initial, cei doi fusesera pusi sub control judiciar, insa astazi politistii i-au retinut pentru 30 de zile.

- Doi tineri de 19, respectiv 21 ani, au fost reținuți, luni, dupa ce polițiștii din Corabia au descoperit in mașina lor zeci de plicuri cu substanțe interzise, marți, 9 octombrie, fiind arestați preventiv. Polițiștii din Corabia au oprit in trafic ...

- In prezent, acestia se afla in Arestul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud efectueaza cercetari intr-un dosar penal de tentativa la infractiunea de omor. Doi tineri,…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Giurgiu, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – B.T. Giurgiu, au probat activitatea infracționala a doua persoane, banuite ca aveau ca preocupare infracționala traficul de cannabis. Luni, 10 septembrie, in jurul orei 00.30, doi tineri, cu varste…