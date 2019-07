Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 13 ani, din Deva, a ajuns la spital mușcat de un șarpe. Potrivit ZiaruldeHunedoara.ro incidentul s-a petrecut marți seara 16 iulie, pe o alee din Cartierul Progresului. Starea generala a copilului este buna, iar de astazi organismul lui a raspuns la tratament. Mama baiatului, Mihaela Lupaș,…

- Barbatul a plecat sâmbata dupa-amiaza cu o ambulanta privata din Halkidiki, Grecia, si a ajuns duminica dimineata la Cluj, unde a fost internat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta. Barbatul, în vârsta de 41 de ani, a refuzat…

- Vremea caniculara si accidentele au facut ca in weekend un mare numar de oameni sa aiba nevoie de ajutorul medicilor din Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Mircea Macovei, a declarat ca de vineri ...

- Un baiat din 15 ani, din localitatea Casinul Nou, a ajuns luni dupa amiaza la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc cu multiple rani, dupa ce a fost atacat de un urs, relateaza AGERPRES.Potrivit referentului de presa al spitalului, Kiss Edit, baiatul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgente…

- Jandarmul care a fost lovit cu un scaun in cap in timpul unui meci de fotbal a fost externat, luni, de la Spitalul Militar Cluj-Napoca. El va intra o perioada in concediu medical, dupa care se va intoarce pentru o reevaluare, a informat mediafax. „Pacientul se externeaza luni, starea lui generala este…

- O persoana din Maramureș ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) , marți, 11 iunie, dupa ce a consumat ciuperci. De la inceputul lunii iunie, la Unitatea de Primiri Urgente a SJU Baia Mare au ajuns patru pacienti dupa ce s-au intoxicat cu ciuperci. „Pacientul a ajuns in stare grava,…

- Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Brașov a publicat astazi pe SICAP anunțul privind contractarea lucrarilor de igienizare și reparații la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU). Contractul vizeaza „executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta”.…

- Salvamontiștii atrag atenția romanilor, in special celor pasionați de drumeții, ca aceasta este perioada in care viperele ies din adapost pentru a se imperechea, iar riscul de a le intalni este foarte mare. ”Pentru ca a venit primavara, au iesit si viperele la imperechere. Probabilitatea de a le intalni…