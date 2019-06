Stiri pe aceeasi tema

- Malul unui parau din comuna Teslui este suprainaltat de pompieri, localnici si reprezentanti ai Sistemului de Gospodarire a Apelor, dupa ce nivelul apei a crescut in urma ploilor abundente de marti si exista riscul de inundatii in cinci gospodarii. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Zeci de gospodarii din Scornicesti, din satele Bircii, Baltati si Margineni-Slobozia, au fost inundate marti in urma ploilor abundente cazute in prima parte a zilei, pentru evacuarea apei actionand in zonele mentionate echipaje de pompieri si voluntari cu autospeciale si motopompe. Potrivit…

- Zeci de copaci si mai multi stalpi de energie electrica au fost doborati, in noaptea de miercuri spre joi, in orasul Corabia, de o furtuna, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt. Furtuna, care a durat aproximativ 10 minute, a doborat si un acoperis…

- Un copil de 4 ani, care a cazut marti, in jurul amiezii, in raul Bistrita Ardeleana, pe raza localitatii Livezile, este cautat de pompieri, alaturi de localnici, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres. La locul interventiei…

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Matei Basarab” al județului Olt desfasoara, in aceasta perioada, actiuni de control preventiv, pentru evitarea producerii unor evenimente la principalele lacasuri de cult din judet și diseminarea informațiilor preventive…

- Un proiectil neexplodat din al Doilea Razboi Mondial a fost gasit vineri pe un drum de acces spre fostul depozit de munitie din comuna Brebeni de catre un barbat care efectua lucrari de igienizare, informeaza Agerprs.ro.Citește și: Un pompier a fost dus cu elicopterul SMURD la Timișara, dupa…

- Accident cumplit in urma cu putin timp. Doi morti, intre care un copil de 4 ani, si doi raniti in urma impactului. A fost solicitat elicopterul SMURD Doua persoane, intre care un copil de 4 ani, au decedat, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs duminica seara in comuna Tetoiu,…

