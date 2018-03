Stiri pe aceeasi tema

- Whittier este o localitate situata in Alaska [1] , la circa 60 de mile/96 km/ de Anchorage… Intreaga comunitate locuiește intr-un singur bloc [2] ; cei 200 de locuitori traiesc (daca aceasta inseamna, cu adevarat, viața) in așa-numitele Turnuri Begich [3] : la intrare, post de poliție, apoi poșta, școala…

- Dupa ani in care nu au reușit sa aiba un copil, Claudio și Mariela au adoptat un baiat de 12 ani. Dupa o mica perioada in care acesta a stat la ei, ceva i-a facut sa se razgandeasca și sa faca ceva uimitor. Claudio Boccalon și Mariela Rzepeski din Argentina și-au dorit copii, dar nu a fost ușor sa intemeieze…

- Un grav incident a avut loc la Arad, unde o adolescenta a fost agresata de alte doua fete de varsta ei. Motivul agresiunii, asa cum reiese din imagini, ar fi ca victima i-a „furat” prietenul uneia dintre agresoare.

- Tragedia petrecuta marti seara a socat o tara intreaga, atunci cand Oana Neț, educatoarea care și-a inecat fetița de numai patru anișori și, dupa ce a ucis-o, i-a taiat venele de la incheieturile ambelor manuțe.

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, recent, de parinții unui copil internat la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. In salonul in care se afla fetița lor circula nestingherit un șoarece. (VEZI ȘI: SCANDALUL ȘOARECELUI DE LA KAUFLAND SE AMPLIFICA. MAGAZINUL, AMENDAT DE DSVSA ARAD. INTRE TIMP…

- Un locuitor al raionului Basarabeasca va face opt ani de puscarie, iar concubina acestuia cu un an mai putin, fiind recunoscuti vinovati de comiterea traficului de persoane, in scop de exploatare prin cersetorie. Ambii au fost luati sub straja din sala de judecata.

- In urma cu putin timp, in municipiul Arad a avut loc un accident rutier. Un copil a fost lovit de un autoturism pe Calea Victoriei din municipiul Arad. Din primele cercetari se pare ca este vorba despre un copil al strazii, care a trecut la 50 de metri de trecerea de pietoni, prin loc nepermis […] The…

- O crima urmata de sinucidere a avut loc miercuri dimineața într-un bar din județul Arad. O tânara de doar 23 de ani a fost împușcata de trei ori de "iubitul" ei cu o arma de vânatoare.

- In iarna lui 1993, la Arad are loc un festival rock local. Sunt invitate mai multe trupe: ”Blood&Pain”, ”Grimegod”, ”Apostas” ori ”Abator”. Despre cei din urma nu se știe mare lucru, decat ca sunt ”sataniști” și ca practica un stil extrem, grind. ”Mața”, solistul, urca pe scena cu fața manjita de sange,…

- O hotarare de guvern impune amenzi pentru preoții care mai primesc in capele decedati fara certificate de imbalsamare. Hotararea, aparuta de la finele anului 2016, dar care a devenit aplicabila integral din data de 17 februarie 2018, aduce modificari importante in ceea ce priveste modul in care pot…

- Polițiștii Secției nr.1 Vlaicu au depistat in trafic, un tanar care conducea un autoturism fara permis. In data de 1 martie, polițiștii au depistat pe DN 7, un tanar de 26 ani, din Pecica, in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Pe numele…

- Mircea Purcaru, vicepresedinte ALDE Arad, este de parere ca prestatia PNL pe scena politica este din ce in ce mai „derutanta”, iar oamenii nu mai inteleg ce doreste, de fapt, acest partid. „Un vicepresedinte al PNL tuna si fulgera impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE, pentru ca nu si-a respectat…

- Gripa a mai facut trei victime, printre care una la Cluj. Numarul deceselor a ajuns la 60 Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 60. În 26 februarie au mai fost confirmate…

- Un incendiu violent a izbucnit, duminica dimineata, intr-o cladire din localitatea aradeana Pecica, anunta Mediafax. Potrivit ISU Arad, incendiul a izbucnit la o cladire care adaposteste o casa de locuit, dar si un bar. La sosirea echipajelor de interventie incendiul ...

- Potrivit ISU Arad, incendiul a izbucnit la o cladire care adaposteste o casa de locuit, dar si un bar. La sosirea echipajelor de interventie incendiul se manifesta violent si generalizat in bar, propagat la acoperis, la structuri anexe din curte si la o anexa a unui vecin. Pompierii…

- Un incendiu violent a izbucnit, duminica dimineata, intr-o cladire din localitatea aradeana Pecica, in care functioneaza si un bar. Opt pompieri si 10 voluntari intervin pentru stingerea flacarilor.

- Un incendiu de proportii a cuprins un imobil din Pecica. Casa, in care functioneaza un bar, este situata pe Strada 2, intre Primarie si Biserica catolica. Pentru ca in zona sunt case practic lipite una de alta, interventia pentru stingerea incendiului a vizat si impiedicarea focului sa se extinda, mai…

- Florin Salam a fost supus unor presiuni extreme de-a lungul timpului. Acum insa manelistul a dat si declaratii intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de violenta. Artistul vrea sa revina pe scena dupa o perioada de 7 luni de pauza, insa a inceput sa fie amenintat si santajat. "Amenintari,…

- Un copil a cazut in raul Mures, vineri dimineata, in zona podului rutier din Micalaca, din municipiul Arad. The post Interventie-fulger a pompierilor, pentru salvarea unui copil a cazut in raul Mures appeared first on Renasterea banateana .

- Cladirea noii gradinițe din Santana, construita vis-a-vis de fostul spital, pe locul unei foste școli generale, a fost ridicata din fonduri de la Guvern, printr-un imprumut de la Banca Mondiala. Lucrarea a fost realizata de o firma din Mehedinți, care a caștigat licitația organizata de Minister și…

- Cladirea noii gradinițe din Santana, construita vis-a-vis de fostul spital, pe locul unei foste școli generale, a fost ridicata din fonduri de la Guvern, printr-un imprumut de la Banca Mondiala. Lucrarea a fost realizata de o firma din Mehedinți, care a caștigat licitația organizata de Minister și a…

- Brigitte Sfat a povestit tot ce a facut in ultimul an. Cu ce AVERE ramane Brigitte Sfat dupa DIVORTUL de Ilie Nastase. Asta da, LOVITURA "Este o zi de duminica-ziua Domnului, zi pe care am inceput-o prin rugaciune in Casa Domnului. O zi in care am luat hotarari noi pentru viata mea.…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat un minor, banuit de furtul unui telefon mobil. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca la data de 19 ianuarie, adolescentul de 14 ani din Arad, a sustras un telefon mobil din vestiarul salii de sport a unui liceu din municipiul Arad,…

- Incendiu violent, in aceasta dupa-amiaza, in Constanta. O casa a fost cuprinsa de flacari uriase, care amenintau sa se extinda, asa ca vecinii au sunat imediat la 112. Oamenii cred ca omul strazii care locuieste in casa parasita a dat foc la ceva sa se incalzeasca, a plecat, iar flacarile au cuprins…

- Caz terifiant in raionul Drochia! Un baiat de doar 11 ani a fost violat de un alt adolescent din aceeasi localitate, in varsta de 17 ani.Totul s-a intamplat in cladirea unei mori vechi parasite, dupa ce ambii baieți au fost cu colindul in data de 7 ianuarie.

- Psihologul Libertatea, despre elevii batuți de parinții colegilor de școala – doua cazuri s-au inregistrat in ultimele zile, unul la Constanța, celalalt in Timișoara. Cezar Laurențiu Cioc ne spune ce i-a determinat pe adulți sa recurga la astfel de gesturi, in loc sa se limiteze la a depune plangeri,…

- Un baiat din Salisbury (Maryland, Statele Unite) pe nume Darius Foreman este norocos sa se afle inca in viata dupa un accident bizar si infricosator in care un surub de 15 centimetri i-a perforat creierul.

- Potrivit informațiilor primite un șofer in varsta de 47 de ani, a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și…

- Tragedie in satul Nemțeni, raionul Hincești. Un copil de 7 ani, a mers in vacanța la bunici, iar in timp ce se juca cu prietenii intr-o casa parasita din sat, a decedat. Totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 15:00.

- Disputa a durat doua ore și 28 de minute, sarbul reușind cu un break mai mult (4/6, respectiv 3/6) decat Copil (27 ani). Prin prezența pe tabloul principal, tenismenul originar din Arad și-a asigurat un cec in valoare de 5.075 de dolari. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text…

- Cei doi fusesera impreuna timp de cateva luni, insa, de curand, relația acestora a ajuns la final. Se pare ca intamplarea i-a adus baiatului o depresie crunta care, iata, a culminat cu gestul necugetat. „Nu parea sa aiba probleme” Denis era elev in clasa a XII-a la Colegiul Economic…