- Caz șocant intr-o localitate din Dambovița. Un baiat de 12 ani a fost trimis in sclavie de propriul tata. Minorul era dat chiar de propriul tata unui individ, ca sa munceasca, in timp ce parintele a incasat banii. https://www.romaniatv.net/copil-de-12-ani-dat-in-sclavie-de-propriul-tata_474737.html

- Un copil de 12 ani a fost exploatat prin munca. Cazul a avut loc la Gaești, județul Dambovița din Romania. Baiatul era dat in sclavie chiar de propriul tata unui individ, ca sa munceasca, in timp ce parintele a incasat banii.Copilul a fost salvat de polițiști.

- Presedintele Klaus Iohannis considera ‘dureroasa si revoltatoare’ tragedia recenta din judetul Iasi in care un copil de 3 ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut in fosa septica din curtea unei scoli, seful statului subliniind ca este imperativ ca toate unitatile de invatamant sa aiba avize sanitare,…

- Neglijenta a ucis un copil de numai 3 ani la o scoala din localitatea Braiesti, judetul Iasi. Baiatul a murit dupa ce a cazut in fosa septica din curte, acoperita cu un capac ruginit si gaurit.

- Florin C., un baiat de 18 ani din Barlad se afla la granita cu moartea, dupa ce a fost batut violent. Sambata, in timp ce venea spre casa, a fost atacat de un grup de tineri, intr-o zona intunecata si extrem de periculoasa. In zona respectiva sunt, de obicei, consumatori de droguri.

- Virginia Rogin joaca in doua teatre și intr-un serial TV, dar simte lipsa telenovelelor și a colegilor cu care facea echipa pe vremea cand producțiile de gen erau pe val - colegi care, intre timp, au plecat la Cer. Indragita actrița de 67 de ani ne-a marturisit ca perioada de atunci “avea ceva anume”.…

- Marin Gheorghe, barbatul din Dâmbovita care a împuscat doua persoane pe un câmp din apropiere de Târgoviste, dupa ce a fost prins la braconat, a fost condamnat definitiv la detentie pe viata.

- Surpriza de proporții pentru angajații unei fabrici de frigidere din Gaești. In timp ce descarcau un camion plin cu componente, au descoperit un barbat care se ascundea printre marfa. Tanarul de 20 de ani din Kurdistan credea ca a ajuns in Germania, insa, in realitate, era in Gaești, județul Dambovița.…