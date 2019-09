Stiri pe aceeasi tema

- Poliția și Ambulanța Vaslui sunt acuzate ca au ajuns dupa 30 de minute la un accident in care un copil de 4 ani a fost lovit mortal. Intervenția polițiștilor este anchetata de conducerea IPJ Vaslui. Ambulanța spune ca echipa locala era la un alt caz și a trimis mașina din Barlad, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Un autoturism a intrat frontal intr-un TIR, vineri dimineața, in județul Brașov, in drumul spre Sighișoara. Fiarele mașinii in care au murit pe loc doi oameni s-au intins pe zeci de metri. Un morman de fiare au gasit pompierii ajunși la fața locului. Un copil de trei ani a fost cu greu scos viu de salvatori…

- NEATENTIE… Pe Drumul European, pe raza localitatii Salcioara, comuna Banca, a avut loc o tamponare fata-spate, datorita nerespectarii distantei in trafic fata de masina din fata. Un sofer de 27 de ani, din Barlad, care circula spre Vaslui, nu a fost atent ca masina din fata sa a semnalizat pentru a…

- Un grav accident de circulatie a fost anuntat, putin inainte de miezul noptii, pe DN 38, la iesire din Valu lui Traian.Potrivit apelantului, care a sunat la telefonul de urgenta, in evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, care a intrat, din motivce necunoscute, intr un copac de pe marginea…

- Argeș: Tanar in stare grava dupa ce a fost injunghiat in pieptUn tanar de 27 de ani a fost injunghiat in piept, marți seara, in comuna Arefu, din județul Argeș, acesta fiind in stare grava, dupa o cearta cu un alt barbat. Agresorul a fost prins și dus la audieri, transmiteMEDIAFAX. Citește…

- Un copil in varsta de 12 ani a murit, dupa ce masina condusa de fratele sau, cu sapte ani mai mare, s-a rasturnat, din cauza vitezei. Initial, s-a spus ca minorul a fost cel care a luat masina de acasa, cu acordul mamei, insa lucrurile vor fi stabilite pe parcursul anchetei, dupa audieri si pe baza…

