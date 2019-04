Stiri pe aceeasi tema

- Caz revoltator intr-o comuna din județul Botoșani. Un copil de 10 ani ar fi fost batut de profesorul de religie pentru ca a refuzat sa-si faca semnul crucii. Baiatului de clasa a IV-a este acum internat in spital, iar polițiștii au deschis o ancheta.

- Val de indignare pe rețelele de socializare, dupa ce un invațator de la un colegiu de elita din Iași a corectat lucrarea unui elev și a gasit greșeli inexistente. Tatal copilului a postat fotografia lucrarii pe internet.

- O suma de 600 de milioane de lei va fi alocata pentru rechizite in intreg anul scolar, dar si pentru vouchere de echipament sportiv, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu. ‘Trebuie sa ajunga odata cu debutul anului scolar. Trebuie sa promulge…

- Inspectorul general scolar Ioana Neacsu a anuntat, joi, in sedinta Consiliului General, ca sunt 97 de noi cazuri de gripa in Bucuresti. "Odata cu debutul acestor cazuri, care ulterior au fost declarate ca...

- In contextul epidemiei de gripa, mai multe scoli din Bucuresti si din tara si-au suspendat cursurile. Potrivit stri.tvr.ro, Inspectoratul propune suspendarea cursurilor in: Complexul social de servicii ”Sf.Andrei”, Gradinițele Nr. 4, 47, 50, 60, 207, 229, Gradinița „Scufița Roșie”, Gradinița „Abinuțele”,…

- "Au fost alertati prin Ro-Alert, e mai bine decat prin SMS. (...) Mesajul pe care l-am dat la Bucuresti nu a fost ca sa alertam populatia, a fost ca sa rugam populatia sa foloseasca 112 mai corect si ca sa deblocam sau sa reducem impactul pe 112, ca sa poata sa raspunda la urgentele reale. Pentru…

- Ancheta la o școala din localitatea buzoiana Cislau, dupa ce parinții unui copil cu autism și probleme de vorbire, acuza o profesoara ca le-a batut copilul lovindu-l in spate și in cap. Toata scena s-ar fi petrecut marți la pranz, in microbuzul școlar cu care copiii erau aduși acasa de la gradinița…

- In toata Capitala sunt probleme privind circulatia mijloacelor de transport, din cauza crengilor si a copacilor cazuti pe carosabil si pe reteaua de contact a tramvaielor si troleibuzelor, informeaza reprezentantii Societatii de Transport Bucuresti pe pagina de Twitter.Citește și: PSD, atac…