Stiri pe aceeasi tema

- Caz revoltator in judetul Alba. Un copil a fost batut cu bestialitate si umilit de mai multi adolescenti, in plina strada. Ingrozita de ce a patit baiatul ei, mama a postat imaginile pe retelele de socializare. Politistii s-au autosesizat imediat si i-au identificat pe agresori. Sunt minori toti si…

- Un baiat in varsta de 10 ani din Cugir a fost batut de un grup de copii si adolescenti cu varste intre 11 si 16 ani, iar filmul agresiunii a ajuns la mama acestuia, care a depus plingere la Politie, fiind deschis un dosar penal. Agresorii sunt asteptati miercuri la Politia Cugir, impreuna cu parintii.…

- Un barbat din municipiul Brasov, este cercetat penal pentru violenta in familie, dupa ce si-a transformat fosta soție in sac de box. Barbatul, in varsta de 67 de ani, este acuzat ca, duminica dupa-amiaza, a lovit-o pe femeie cu pumnii in zona capului si corpului, in timp ce se aflau in locuinta pe care…

- Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un barbat care si-a agresat concubina. Este cercetat pentru violenta in familie și va fi prezentat in fața magistraților. Potrivit IPJ Alba, joi seara, in jurul orei 22.00, politistii din Alba Iulia au fost sesizati de catre o femeie de 51 de ani, din comuna…

- Doua clanuri de țigani s-au batut crunt in plina strada. Intregul conflict a pornit de la niște acte, pe care oamenii venisera sa le faca la un birou notarial. Scenele de groaza s-au petrecut in centrul Reșiței. Un barbat a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a fost lovit in cap cu o bara metalica,…

- Constantin M, un roman in varsta de 30 de ani, care traiește in Zaragoza, Spania, a fost arestat de polițiști dupa ce ar fi batut-o pe fiica partenerei sale de viața, in varsta de patru ani.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Salaj, Maria Cristea, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX ca in cadrul anchetei vor fi audiati atat femeia batuta cat si agresorul, care este sofer al unei firme de transport persoane. „A avut loc un incident in Autogara Zalau iar vineri a fost depusa o plangere…