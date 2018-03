Copil bătut crunt de mama vitregă. Băiatul de şapte ani a ajuns la spital Desi responsabilii scolii au vazut inca de luni ca elevul era batut, au considerat ca trebuie sa-i mai dea o sansa mamei vitrege violente. Mai mult psihologul si directoarea au consiliat-o pe femeie, dar nu au anuntat autoritatile. Femeia a fost chemata la scoala si a promis in fata directoarei ca nu-l va mai bate pe copil. Apoi a luat baiatul acasa. Despre incident a fost anuntat si tatal, care este plecat la munca in strainatate. A promis ca va sta de vorba cu profesorii cand va avea credit la telefon. Intre timp, copilul a fost preluat de medici si dus la spital pentru investigatii. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

