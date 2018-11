Stiri pe aceeasi tema

- Manelistul Florin Salam a fost agresat la o nunta la Milano. El ar fi fost lovit și chiar reținut impotriva voinței sale preț de cateva ore. Cel care l-a agresat ar fi, conform observator.tv, un interlop cu numele de scena „Lower” Stan. Dupa ce s-a aflat cine e agresorul, aceasta a primit mai multe…

- Parintii din ziua de azi sunt foarte preocupati sa ofere copiilor, inca de la cele mai fragede varste, activitati suplimentare celor oferite de gradinita. Si, una dintre activitatile cele mai potrivite pentru copii este, cu siguranta, sahul. Gradinita cu Program Prelungit ,,Cei sapte pitici”, a reusit…

- Un client a murit dupa ce a mancat un iaurt conținand lactoza, care nu se regasea pe eticheta. Tragedia a avut loc intr-un lanț de restaurante din Marea Britanie. Este al doilea caz de acest gen petrecut acolo, dupa moartea unei fete de 16 ani, din cauza unui sandviș prost etichetat. De data aceasta,…

- Sorin Gadola a fost trimis in judecata in stare de arest la domiciliu, iar Mircea Ionut Morariu se afla sub control judiciar. Inca nu a fost stabilit primul termen de judecata. Sorin Gadola, fiul milionarului Stefan Gadola, a intrat in afacerea UNTOLD la initiativa lui Bogdan Buta, cel care…

- PARCAREA ORBULUI… Ieri dimineata, in jurul orelor 7.30-8.00, copiii de la Gradinita 2 Barlad, aflata in imediata apropiere a fostului spital de copii, au constatat ca nu au cum intra in imobil, poarta fiind blocata de o masina. Parintii copiilor au fost socati de faptul ca cineva poate avea atata tupeu…

- Datele sunt de la Statistica, dintr-o lucrare facuta cu fonduri europene. Un audit urban facut la nivelul intregii UE (la care a participat și Romania), in scopul evaluarii calitatii vietii in orasele europene, intr-o prima etapa fiind colectate circa 500 de variabile din 21 de domenii, printre care…

- Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) a precizat, marti, ca este reprezentantul legitim al minoritatii germane, constituit in baza Constitutiei Romaniei, si precizeaza ca va sesiza institutiile din Germania, in baza Tratatului care prevede responsabilitatea comuna pentru ”protectia drepturilor…

- Decizia vine in contextul in care inceputul lunii mai 2018, Irina Tanase, partenera de viata a liderului PSD Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei Gabriela Firea si ministrii Carmen Dan si Lia Olguta Vasilescu au dat in judecata reprezentantii publicatiei online Timesnewroman,…