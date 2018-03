Copil afgan botezat Donald Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar i-a botezat baiețelul Deliei Antal. Cele doua artiste au facut primele declarații despre evenimentul emoționant. Edan, in varsta de 10 luni a fost creșinat astazi. “Nici nu a vrut sa bage capusorul in cristelnita. Este al doilea copil botezat de mine anul asta. Ma onoreaza sa fie nasica…

- Presedintele SUA a anuntat ieri , pe Twitter, ca seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, va fi inlocuit din functie cu actualul director al Agentiei Centrale de Informatii, Mike Pompeo. Locul lui Pompeo va fi luat de adjunctul sau, Gina Haspel. Moscova a reactionat ironic: nimeni nu a acuzat inca…

- Consiliul european si-a prezentat ieri strategia in fata amenintarilor lui Donald Trump de a taxa importurile de otel si aluminiu in SUA. Un protectionism al presedintelui american care l-a fortat pe principalul sau consilier pe economie Gary Cohn (fost numarul doi la Goldman Sachs) sa paraseasca Casa…

- "Un numar mare de militanti talibani au atacat un post de control militar; 18 militari au fost omorati, iar doi au fost raniti", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Apararii.Miscarea talibanilor afgani a revendicat atacul, precizand ca doi combatanti islamisti au murit…

- Confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis masuri “puternice”. Rand pe rand, elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor, asezati in jurul presedintelui american…

- Pentru militarul veteran Ionuț Claudiu Butoi viața are cu totul alt sens. A incetat de mult sa mai traiasca in trecut, sa-și aduca aminte de gravul accident care l-a suferit in teatrul de operații din Afganistan, de faptul ca a ramas pe tot restul vieții țintuit intr-un scaun cu rotile. De aproape trei…

- Sofia Anais si Traian Jr. vor avea, foarte curand, o surioara sau un fratior! Elena Basescu este gravida in sase luni. Confirmarea fericitei vesti pentru familia Basescu a fost facuta publica prin intermediul unei retele de socializare, dupa ce presa mondena a vehiculat informatia cum ca fata cea mica…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- V-ați intrebat vreodata care este asemanarea intre Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești și Tribunalul Prahova ? In fapt, sunt mai multe puncte comune ale celor doua instituții. Unu: in fața spitalului, cat și a Tribunalului este puzderie de lume. Doi: atat pe holurile…

- Jeep-ul in care se afla fondatorul postului OTV a fost implicat intr-o coliziune cu un alt autoturism. Accidentul a avut loc la intersectia strazilor Eliade cu Primaverii, conform b1.ro. Din cate se pare, Dan Diaconescu – fostul realizator TV si, totodata, ex-parlamentar – nu ar fi avut de suferit de…

- Desi relatia celor doi pare a fi una normala, Donald Trump are un comportament revoltator si, totodata, bizar fata de sotia sa, Melania. Seful SUA ii impune acesteia numeroase lucruri si chiar a avut conditii absurde pentru a avea un copil impreuna cu ea.

- La foarte scurta vreme dupa ce senatorul social-democrat Manda anunta ca Liviu Dragnea va fi chemat la Comisia parlamentara de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, seful PSD a si dat replica. Una cat se poate de taioasa. “Am vazut solicitarea dlui Dragnea de a veni la Comisia…

- In primul sau discurs despre starea natiunii, Donald Trump a adus in discutie, printre altele, Loteria Vizelor si inchisoarea Guantanamo Bay. Prezent in Congres, liderul de la Casa Alba a facut referire – la implinirea unui an de mandat – la Loteria Vizelor, programul prin intermediul carora romanii…

- ''Nu a fost in intentia operatiunii Resolute Support sa ascunda sau sa clasifice informatii care in rapoartele anterioare au fost disponibile'', a explicat purtatorul de cuvant al operatiunii Resolute Support, capitanul Tom Gresback.''S-a inregistrat o eroare umana in stabilirea categoriilor…

- Indragita solista, apreciata nu doar pentru vocea sa, ci si pentru faptul ca e mai mereu glumeata si cu zambetul pe buze, a trecut un hop. In sensul in care Mirabela Dauer a avut nevoie de o operatie, una destul de delicata. Despre interventia in sine stiau doar apropiatii, semn ca solista in varsta…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a exclus luni orice dialog cu talibanii, informeaza AFP. In cadrul unei intalniri la Casa Alba cu ambasadorii statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, Trump a condamnat atacurile din Afganistan impotriva "celor nevinovati" si a afirmat…

- A fost un final de saptamana de neuitat pentru pilotul argesean Valentin Porcisteanu. Fostul campion national de raliuri si-a crestinat fetita, Sofia Elena. Vali traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Ana Maria, cei doi devenind parinti la finalul anului trecut, asta dupa ce tot anul trecut au…

- Contribuabilii americani vor trebui sa plateasca aceasta suma exorbitanta pentru inlocuirea a doua din cele cinci frigidere existente la bordul avionului pe care il foloseste Donald Trump. Intrate in serviciu in 1990, frigiderele au fost estimate prea vechi pentru a mentine alimentele proaspete. Insa…

- Actorul Marius Manole a scos la suprafața detalii neștiute din culisele celor intamplate la emisiunea „Uite cine danseaza”, de la Pro TV. Actorul Marius Manole a fost marele caștigator al primei ediții a emisiunii „Uite cine danseaza” , difuzata anul trecut de postul de televiziune Pro TV. Printre concurenții…

- Sunt militari romani care inca mai cred in datoria sfanta de a-și apara țara, cu toate sacrificiile pe care le implica acest lucru, iar efortul le este rasplatit prin medalii și distincții militare. Plutonierul adjutant principal Ion Cristinel Cazacu, un „Rechin Alb“, a primit de la partenerii americani…

- Guvernul de la Kabul a decretat duminica o zi de doliu national in Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza dpa. Drapelul afgan va fi coborat in berna in intreaga tara…

- Desi in Bucuresti la momentul de fata e soare si temperaturile sunt foarte placute, de parca ar fi primavara, nu la fel de senin se anunta a fi peisajul in alte zone din tara, unde negura va fi prezenta in tabloul zile pana dupa pranz. Astfel, meteorologii au emis o serie de atentionari nowcasting (cu…

- Incident grav pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui, caruia i-a cazut victima un minor. Pustiul in varsta de 13 ani a fost preluat de cadrele medicale de la Ambulanta si transportat la spital, dupa ce a fost impuscat in picior, transmite Antena3. Incidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, in orasul…

- Scrisoarea in care Jean Claude Junker si Frantz Timmermans au gasit de cuviinta sa urecheze Romania a cazut ca un traznet la Bucuresti. Europarlamentarii nostri habar nu aveau de ea, ca urmare nu a existat nici macar un avertisment. Buni sau rai, conducatorii reprezinta tara si pe noi toti si tara iar…

- Crima din gelozie, la Titu. Un subofițer MApN, abia intors din teatrul de operațiuni din Afganistan și-a injunghiat iubita intr-un Post-ul Destin curmat din gelozie! Abia intors din Afganistan și-a omorat iubita! Un copil a ramas orfan apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat ca Donald Trump a obtinut scorul maxim de 30/30 la testul Montreal Cognitive Assessment (Moca). ”Nu prezinta absolut nici un semn de problema cognitiva”, a declarat Jackson. Testul Moca, conceput de doctorul Ziad Nasreddine si publicat in 2005, este unul…

- Cotidianul american Washington Post a elaborat o baza de date unde sunt contabilizate minciunile, aproximarile si inexactitatile din declaratiile locatarului de la Casa Alba pe parcursul anului trecut. Un alt record negativ pentru fostul magnat ajuns presedinte. De la preluarea mandatului, Donald Trump…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea reveni, teoretic, in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, scrie AFP.

- Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor i-a acordat președintelui american, Donald Trump, premiul pentru „Realizare Globala in Subminarea Libertații Presei de Pretutindeni", in timpul unei...

- Vizita medicala anuala pe care presedintele SUA o va face vineri nu va include si un examen psihiatric, a informat Casa Alba, in momentul in care detractorii lui Donald Trump se intreaba public despre sanatatea sa mintala si capacitatea de a lua decizii. ”Nu”, a raspuns laconic Hogan Gidley, purtatorul…

- Premierul ungar, Viktor Orban, l-a sustinut pe actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, inca din timpul campaniei electorale a acestuia pentru prezidentialele din 2016, fiind una dintre putinele figuri politice europene importante care au facut acest lucru.

- Donald Trump iar si-a pus lumea in cap deoarece aseara, la un meci de fotbal american, a incercat sa fredoneze imnul national dar s-a balbait spre deliciul presei care a focusat camerele pe liderul de la Casa Alba.

- Ea a vorbit despre cei 20 de ani de parteneriat strategic Romania-SUA si a spus ca in 1997, cand acest proces a inceput, „a avut in principal o dimensiune de securitate”. „Romania este lider al aliantei noastre in Afganistan, una din primele tari care au oferit sprijin SUA dupa evenimentele din 11 septembrie…

- Adjunctul Ambasadei SUA la Bucuresti, Abigail Rupp, a vorbit, la Facultatea de Drept din Bucuresti, la masa rotunda "President Wilson's Fourteen Points Speech and the Rise of Nation-States in Central and Eastern Europe". Ea a evocat cei 20 de ani de parteneriat strategic Romania-SUA si a spus…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters.

- A sosit si aparatorul, nimeni altul decat seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care apara cu inversunare aptitudinile mintale ale lui Donald Trump, dupa publicarea unei carti coplesitoare despre culisele Casei Albe si denuntata ca FALSA pentru presedinte.

- Michael Wolff, autorul cartii care a provocat controverse si care critica primul an al mandatului lui Donald Trump a declarat ca a vorbit cu presedintele in timp ce lucra la carte, contrazicand afirmatia lui Trump care preciza ca nu a vorbit niciodata cu jurnalistul si ca nu i-a autorizat accesul la…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, afirma ca actualul presedinte al Statelor Unite nu are credibilitate si ca subordonatii acestuia il considera "precum un copil". Donald Trump nu are credibilitate, toti subordonatii "spun ca se comporta precum un copil", a…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, afirma ca actualul presedinte al Statelor Unite nu are credibilitate si ca subordonatii acestuia il considera "precum un copil".

- Michael Wolff, autorul controversatei carți ”Foc și Furie” despre Donald Trump spune ca a vorbit cu președintele SUA in pregatirea carții și ca se simte ”confortabil” cu tot ce a scris. ”Daca și-a dat seama ca este un interviu, nu știu, dar (conversația noastra) cu sigurnața nu a fost ‘off the record’”,…

- Jurnalistul american Michael Wolff, autorul cartii „Fire and Fury: Inside the Trump White House“, care a provocat de miercuri o adevarata furtuna politica la Washington, nu este un personaj strain de controverse.

- Statele Unite au anuntat joi suspendarea asistentei de securitate pentru fortele pakistaneze, carora le-au solicitat o "actiune decisiva" impotriva factiunilor talibane stabilite in aceasta tara teoretic aliata a Americii in lupta contra terorismului. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa lanseze o actiune judiciara impotriva fostului consilier Steve Bannon, pentru declaratii "calomnioase" facute intr-o carte despre contactele fostei echipe de campanie cu oficiali rusi.

- "Ei adapostesc teroristi pe care noi ii vanam in Afganistan, fara mare ajutor. Gata!", a atras atentia Trump.Cotidianul New York Times a relatat saptamana trecuta ca administratia Trump ia in considerare foarte serios posibilitatea de a nu mai oferi un ajutor de 255 de milioane de dolari…

- Departe de casa fiind, de Sarbatori, militarii romani aflati in misiune in Afganistan au avut surpriza sa primeasca o vizita din Romania. Ministrul Apararii si seful Statului Major al Apararii au mers sa ii vada si sa stea de vorba cu ei. Si cum mai sunt doar cateva zile pana la trecerea in 2018, Fifor…

- De la decizia anuntata de presedintele american Donald Trump de retragere a Statelor Unite din Acordul pentru clima de la Paris si pana la uraganele devastatoare, inundatiile, secetele si incendiile care au facut ravagii in lumea intreaga, 2017 a fost un an extrem de dificil in ceea ce priveste lupta…

- Iata ca „marele deal” dintre Donald Trump si Klaus Iohannis se fasaie deja, demonstrand inca o data, daca mai era nevoie, de ce unul este un miliardar care a ajuns presedintele SUA si celalalt un edil din Sibiu care n-a stiut macar cum sa-si ia o casa fara a lasa urme. Astfel ca, dupa ce […] SUA ne…

- Liviu Plesoianu a drcis ca a venit timpul sa aiba o bogata corespondenta cu presedintele american Donald Trump. Pe care Plesoianu promite sa-l tina la curent cu ”personajele din Romania care injura copios”. Liviu Plesoianu este o prospatura politica adusa in Parlament de PSD. Daca despre activitatea…

- Senatul american a aprobat ieri cea mai importanta reforma fiscala din SUA, dupa cea adoptata acum trei decenii de administratia Reagan, o mare victorie pentru Donald Trump. Textul prevede reduceri de impozite estimate la 1450 de miliarde de dolari in zece ani. Planul de reforma fiscala a fost aprobat…

- Organizatia Statul Islamic (SI) a amenintat ca va comite atacuri teroriste pe teritoriul SUA ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump privind recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, a anuntat joi gruparea jihadista pe unul dintre conturile sale de social media,…