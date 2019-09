Copil accidentat, sâmbătă după-amiază, la locul de joacă din Parcul Crâng Un baiat de 7 ani a ajuns la spital dupa ce leaganul in care se juca s-a rupt sub greutatea sa. Mai mulți martori au sunat la 112 iar o ambulanța a venit rapid la fața locului. Baiețelul era impreuna cu bunica la joaca, in parcul Crang. La un moment dat, legaturile leaganului au cedat și au cazut cu tot cu copil. Micuțul ar fi fost lovit de o sfoara in zona gatului. Cațiva parinți aflați la locul de joaca au sunat imediat la 112, o ambulanța ajungand in doar cateva minute la fața locului. Copilul acuza dureri la gat și la un picior. El era conștient și stabil la momentul preluarii de catre echipaj.… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

