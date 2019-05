Copil accidentat grav. Șoferul a fugit după impact Un conducator auto care circula pe strada Rachitei din direcția Transilvaniei catre strada Pasajului, ajuns in intersecție cu strada din urma, a acrosat un copil biciclist care circula pe strada Pasajului si care nu ar fi oprit la semnificația indicatorului „Oprire”. Accidentul s-a soldat cu ranirea minorului,fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Soferul a parasit locul accidentului imediat dupa producerea acestuia. S-a intocmit dosar penal, polițiștii continua cercetarile pentru identificarea soferului si pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care a avut loc accidentul. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de aproximativ 18 ani este cautat de poliție in urma unui accident rutier. Acesta circula pe strada Rachitei din direcția Transilvaniei catre strada Pasajului, și ajuns in intersecție cu strada din urma, a acrosat un copil biciclist care circula pe strada Pasajului si care nu ar fi oprit la…

- Un copil in varsta de șapte ani a fost ranit ușor, dupa ce s-a angajat in traversarea unei strazi din municipiu fara sa se asigure. Incidentul a avut loc in cursul zilei de sambata – 4 mai, pe strada 22 Decembrie din Zalau. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Salaj, un…

- Accident rutier, produs vineri seara, pe drumul județean 203L. Un copil de cinci ani a fost accidentat de un autoturism care circula pe raza localitații buzoiene Ratești. Din primele verificari, se pare ca minorul ar fi iesit din curtea unei locuințe, moment in care a fost acroșat de un autoturism condus…

- Miercuri dupa-masa, un barbat in varsta de 37 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe strada George Enescu, din Hunedoara, inainte de a vira spre strada Ion Creanga, pe trecerea de pietoni i-a aparut brusc in fața autoturismului un copil in varsta de 12 ani (pe o trotineta).…

- Un tanar risca ani grei de pușcarie dupa faptele grave comise in trafic. A accidentat un copil apoi a fugit de la locul faptei. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un adolescent de 13 ani a fost accidentat grav, duminica seara, la ieșire din Huedin spre Oradea. Minorul se afla pe spațiul verde al unei benzinarii, dar un barbat l-a surprins și accidentat cu autoturismul. Dupa impact, vinovatul a fugit de la locul faptei. Accidentul a avut loc in jurul orei 19:40.…

- Un copil in varsta de 12 ani a fost accidentat miercuri pe trecerea de pietoni, iar soferul masinii care l-a acrosat a fugit de la fata locului. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 07.40, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208 din comuna Preutești, un barbat de 38 de ani, ...

- Un minor, de 6 ani, a fost ranit ușor, luni, 12 martie, in urma unui eveniment rutier produs pe raza localitații satmarene Pelișor. Astfel, marți, 12 martie, in jurul orei 17, polițiștii Biroului Rutier Satu Mare au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe raza localitații amintite. In…