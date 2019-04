Copil, acceptat pe tabloul de la French Open

Stiri pe aceeasi tema

- Copil (73 ATP) a reusit doar 3 asi, avand procentaje modeste la serviciu, suferind a treia infrangere in fața ibericului ce a evoluat in trecut la Arad Challenger. Aradeanul pleaca din Miami cu 16.425 de dolari si 10 puncte ATP. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- AMEFA ramane pe locul 8, penultimul, in clasamentul Superligii, cu sase puncte acumulate in 20 de jocuri. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction…

- Mult mai matura și inchegata, echipa oaspete a facut legea in prima repriza, pe care a caștigat-o cu 3-0, prin reușitele lui Magulean (min. 5), Copil (eurogol, min. 30) și Puie (min. 41). Partea secunda a fost caștigata de felnacani, care au reușit sa reduca din handicap in min. 53,…

- Echipa gazda va anunța, in termen de cinci zile, daca va juca in aprilie, in zilele de 5/6, sau in septembrie, in zilele de 13/14 sau 14/15. Naționala masculina a Romaniei este cap de serie numarul unu in aceasta grupa, aradeanul Marius Copil fiind principala „racheta” tricolora, cu 17…

- Șoferul, polițist de frontiera de meserie, conducea in noaptea de sambata spre duminica pe raza localitații Utvin, chiar la intrarea in localitate. N-a vrut sa opreasca atunci cand polițiștii de la Rutiera i-au facut semn, iar oamenii legii au tras doua focuri de arma in plan vertical și unul…

- „Am 43 de ani. Cand am fost la medic si mi-am facut un test mi-au spus ca, din punctul de vedere al auzului, sunt mult mai batran. In 2007 si 2013, mi-am facut teste… este vorba despre o pierdere a auzului ireversibila”, a declarat muzicianul pentru The Sunday Times. Tinitusul…

- Legitimat la CSM București, Copil are un total de 858 de puncte. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…