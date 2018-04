Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai reușite vinuri din Romania sunt expuse și pot fi degustate in acest weekend la ediția cu numarul 15 a Vinvest. Evenimentul are loc vineri, sambata și duminica la Centrul Regional de Afaceri Timișoara, fiind prezente 30 de crame din toate zonele țarii. Contra unui bilet de 25 de lei,…

- Datele sunt furnizate de Juan Villarino, calator cu autostopul, care a publicat si un ghid in acest sens. Villarino a facut 2.350 de astfel de calatorii, totalizand, conform New York Times, 100.000 de mile in 90 de tari, adica de patru ori circumferinta globului. Villarino stie unde…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in Romania s-au inregistrat 112 cazuri mortale in acest sezon. 12 dintre aceastea au avut loc in județul Bihor. Cea mai recenta victima, o femeie de 72 de ani din Salard, a decedat duminica. Potrivit CNSCBT,…

Emisarul CS Municipal Arad s-a ales cu un cec in valoare 25.465 de dolari si 25 de puncte in clasamentul mondial. In turul inaugural, Copil a dispus, scor 7-6 (2), 6-4, de kazahul Mihail Kukushkin (83 ATP).

- Ultima duminica a lunii martie este momentul cand romanii iși fixeaza ceasul cu o ora inainte. Se trece la ora de vara. In noapte dintre 24 și 25 martie 2018, ora 3.00 devine ora 4.00. Ziua de 25 martie va avea astfel 23 de ore. Masura introducerii orei de vara a fost propusa inițial…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza cea de-a XXIV-a editie a targului international Confort Construct & Instal – ultima zi de targ fiind duminica, 25 martie. Cel mai mare gen din Vestul Romaniei aduna in fiecare an peste 80 de firme din Romania si Ungaria,…

- Saptamana aceasta, testul psihologic ne dezvaluie cea mai frumoasa trasatura cu ajutorul razelor solare. De asemenea, horoscopul amuzant ne va descreti fruntile, aratandu-ne marele secret al fiecarui nativ din zodiacul european, iar cele mai frumoase proverbe adunate din intreaga lume ne…

- „Asa ceva se poate intampla doar in Romania. Motivarea Comisiei de Recurs contravine regulamentelor in vigoare. Federatia creaza un precedent de care ma voi folosi in acest retur de campionat in cel putin doua partide. Avem 21 de zile la dispozitie sa vedem daca alegem calea recursului la TAS sau…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad a trimis doua autospeciale de la Secția Barzava și Garda de intervenție Gurahonț și o ambulanța la fața locului. Șoferul camionului a spus ca a intrat in Romania pe la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, iar cand a setat aparatul GPS pentru…

Copil va participa in aceasta saptamana la ATP Masters 1000 de la Miami, fiind ultimul jucator acceptat direct pe tabloul principal.

- In prezent, cei care și-au depistat afecțiunea sunt tratați gratuit doar daca boala s-a agravat, scrie tvr.ro. Potrivit sursei citate, 99,32% dintre cei aproape 7.000 de pacienti tratati in 2016 au scapat de boala. Alți 12.000 sunt inclusi in program pana la 1 mai. Peste 650.000…

- Cei doi, in varsta de 23 și 29 de ani, au fost depistați miercuri, la Timișoara. Polițiștii de la imigrari au organizat o acțiune pentru depistarea celor care locuiesc fara forme legale in județ. Sarbii au avut drept de ședere in Romania, insa, documentele au expirat, iar la finalul perioadei…

- Intalnirea a incercat sa aduca la un loc responsabili din diverse institutii si cei ai firmelor producatoare de echipamente in domeniul situatiilor de urgenta. Mai mult, interesul Romaniei este acela ca firmele straine sa isi orienteze productia si spre Romania. „A fost un prim pas…

- Pe parcursul discutiei, cele doua parti si-au exprimat dorinta de a crea impreuna un cadru guvernamental pentru a revigora industria de film romaneasca, prin aducerea in Romania a studiourilor de productie hollywoodiene, se arata in comunicat. Ministrul Culturii a subliniat o serie de beneficii economico-culturale…

- Copil (27 ani, 81 ATP) a cedat la capatul unui meci-maraton de trei ore si 12 minute, in ciuda celor 25 de asi reusiti, ratand si doua mingi de meci in fața lui Polansky (29 ani, 134 ATP), care a avut un singur as. In tiebreak-ul setului decisiv, Copil a salvat patru mingi de meci, a…

- In rechizitoriul intocmit, procurorii Parchetului Curtii de Apel Oradea au retinut ca inculpatul, premeditat, profitand de necesitatea de finantare a unui S.R.L. din Oradea, s-ar fi folosit de identitatea partiala de nume si prenume cu un avocat din Baroul Bucuresti, iar apoi, in aceasta…

- Studenții și arhitecții timișoreni au finalizat recent proiectul tehnic de refacere a cladirii, dupa cum ei inșiși au anunțat pe o rețea de socializare. „Venim cu vești bune! Echipa noastra a finalizat cu succes o etapa importanta a proiectului și anume Proiectul Tehnic, impreuna cu listele…

Copil a fost invins de Darian King, din Barbados, locul 191 ATP, scor 6-2, 7-5, dupa 70 de minute de joc, ramanand cu un premiu de 4.380 de dolari si 25 de puncte in ierarhia ATP.

Copil este principalul favorit al competitiei din California, in urma succesului avand asigurat un cec de 2.580 dolari si 10 puncte ATP. Tenismenul lui CSM Arad a reusit 6 asi, dar a comis si 5 duble greseli.

- Evenimentul este programat joi, in 8 martie, de la ora 21.30, la The`80 Pub, și este prezentat de organizatori ca fiind ”un regal al muzicii folk intr-un concert cu piese incarcate de emotie”. Recunoscut drept unul dintre cei mai indragiti artisti din Romania, Emeric Imre a debutat la Cenaclul…

- Proiectul „LecTura de Forța” este un turneu de promovare a literaturii in școlile și liceele din Timișoara. Concret, fiecare participant se va prezenta la eveniment cu o carte preferata, iar fragmentul favorit va fi marcat de semnul pus la dispoziție de catre B.J.T. Apoi, va avea loc o dezbatere…

- Nu este vorba, cum ar parea la prima vedere, de puternicul turneu Masters ATP, ci de o competitie premergatoare acestuia, dotata cu premii de 150.000 de dolari+H, din calendarul ATP Challenger. Ocupant al locului 73 mondial, emisarul CS Municipal Arad se va duela in primul tur cu britanicul…

- Oferta celor peste 50 de expozanți a cuprins: standuri cu produse apicole: miere, polen, propolis, ceara, suplimente alimentare pe baza de miere, produse apiterapeutice, produse cosmetice etc; producatori și comercianți de produse destinate apiculturii, utilaje apicole, faguri artificiali, unelte,…

- „Raportul citit de ministrul justiției este un atac politic la adresa independenței justiției. Oricine a putut observa in ultimul an ca PSD a facut un scop din oprirea luptei impotriva corupției, iar incercarea de demitere a șefei DNA se inscrie in aceasta direcție. Este evident ca ministrul justiției…

- Alaturi de rubricile fixe… „Pentru cei mici“, „Zambetul de weekend“, „Horoscopul amuzant“, sau „Cartea saptamanii“… resitenii pot afla programul filmelor de la Cinema Dacia, dar si cum pot urmari online calatoria vehiculului trimis in spatiu. De asemenea, castigatorii Premiilor…

- Naționala de canoe polo a Marii Britanii, condusa de selecționerul aradean Adrian Budurean – fost antrenor al echipelor de baschet West Petrom și ICIM – a susținut, timp de patru zile, un cantonament in Romania, la complexul olimpic „Sydney 2000” din lzvorani. Cu ocazia acestui stagiu de pregatire,…

Reprezentantul CSM Arad a strans 717 puncte, fiind cel mai bine clasat roman, la mare distanța de Dragoș Dima (locul 440 – 84 de puncte) și Adrian Ungur (504 – 67). Aradeanul de 27 de ani va reveni in competiții odata cu turneul de la Indian Wells (SUA).

- Unguru’ Bulan este unul dintre personajele principale din Unguru` Bulan si Luzarii de pe Electrolizei, alaturi de C8ilu’, Gushteru’ si Fratzica. Cele patru personaje trateaza cu umor si sarcasm eternele hibe romanesti de dupa ’89. Dupa cum ii spune si numele,…

- Forul central a dat astfel unda verde solicitarii depuse anul trecut de Spiridon Baltsavias, adminsitratorul Bazei Tineretului. Competiția se va desfașura in perioada 15-17 iunie. „Este un motiv de mandire ca Federatia de Minifotbal ne-a acordat organizarea turneului final al…

- Cei doi se plimbau pe malul raului, cand baiatul de 14 ani a cazut pana la brau, in Mureș. Nu a mai putut ieși afara deoarece a ramas impotmolit in mal. Potrivit informațiilor pe care le deținem, prietenul baiatului a fugit de acolo, spune el – ca sa caute ajutor. Minorul de 14 ani, vazandu-se in…

- Pentru al doilea an consecutiv, Institutul Cultural Roman de la Madrid se alatura Centrului Cultural Conde Duque și rețelei EUNIC in acest proiect cinematografic. Cea de-a doua ediție a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, care are loc in perioada 13 – 17 februarie, la Centrul…

- Tanarul de 21 de ani este din Afganistan și a solicitat azil in Romania. Duminica noapte, insa, polițiștii de frontiera din Jimbolia l-au prins in zona localitații Jimbolia, la aproximativ 100 de metri de frontiera cu Serbia. Se indrepta spre țara vecina, le-a povestit el polițiștilor, pentru…

- Din pacate, Marius a cedat in fața bosniacului M. Basic (129 ATP), dupa doua ore și 21 de minute, in trei seturi: 6-7, 7-6, 4-6. Aradeanul a servit nu mai puțin de 19 ași, pe cand adversarul sau, doar 12. In schimb, la capitolul duble greșeli, sportivul din orașul nostru a adunat 8, bosniacul,…

- S-a intamplat vineri seara, la Socol, in jurul orei 20.30, cand politistii de frontiera din cadrul Sectorului Socol, l-au observat pe adolescent cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, carand in spate, pe camp, dinspre frontiera cu Serbia spre interiorul tarii, doua bagaje. Si pentru…

- Pentru ca Romania a suferit o pierderea grea odata cu moartea marelui Neagu Djuvara, Liviu Dragnea a dorit sa transmita un mesaj de condoleanțe pe pagina de Facebook, insa „s-a incurcat in știința”, iar in loc de Neagu Djuvara, a scris Mircea Djuvara, filozof și jurist roman, membru corespondent…

- In cadrul activitatilor intreprinse, au fost depistati, cu sedere ilegala, trei cetateni straini, cu varste cuprinse intre 25 si 30 de ani, din Vietnam si Serbia. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca strainii au intrat legal in Romania, insa, la expirarea perioadei dreptului…

„Tunarul din Carpați", eliminat in primul tur la Australian Open 2018, a urcat o pozitie si se afla pe locul 92, in Top 500 mai fiind un singur roman, Dragoș Dima (locul 489), cu un total de 71 de puncte.

- Ultimele meciuri din Continental Shield au stabilit si echipele care se vor intalni in ultimul tur eliminatoriu din drumul spre grupele Challenge Cup. Timisoara a trecut de Batumi cu doua victorii si acum va intalni o echipa din Germania. Cei de la Heidelberg au trecut surprinzator, de italienii…

- Apartament intr-un bloc nou sau unul vechi? Este o intrebare pe care și-o pun mulți dintre cei care doresc sa achiziționeze o noua locuința. Parerile sunt relativ egal imparțite, cu un mic plus inca in favoarea celor construite cu mai mulți ani in urma. Astfel, 52% dintre cei care doresc…

- „Cu tot respectul, domnule Bilcea, insa in primul rand: creșterea tarifului rovinietelor se va face doar la mașini de mare tonaj, intrucat s-a impus printr-o directiva europeana inca din data de 01 martie 2014. Aceste lucruri s-au amanat, iar din cauza aceasta exista riscul deschiderii procedurii…

- Romania este reprezentata de 8 sportivi, printre care și aradeanca Daniela Dodean – Monteiro, sportiva cu dubla legitimare CS Municipal Arad – TT Saint Quentin (Franța). Ea va evolua intr-o grupa preliminara, alaturi de chinezoaica Qiang Zhangh și localnica Fanni Harasztovich. In…

Sportivii de la CS Municipal Arad, pregatiți de Mircea Budurișan și Gheorghe Pop, au caștigat, in week-end, o etapa din cadrul CN de aer comprimat in probele de simplu și dublu mixt, in concursul juniorilor I.

- Administrația Prezidențiala a anunțat ca premierul Shinzo Abe va sosi in Romania, marți, 16 ianuarie. Este prima vizita oficiala a unui prim-ministru al Japoniei in țara noastra și face parte dintr-un turneu al acestuia in Europa Centrala și de Est, ce are scopul obținerii sprijinului țarilor…

- Milan Mitrovic (37 de ani) a primit viza și va fi prezent sambata la Galați, unde echipa oradeana se va duela cu Poli Iași in etapa a XIV-a din Liga Naționala de Baschet Masculin. „Ultimul meci oficial susținut de CSM CSU Oradea cu Milan Mitrovic pe banca tehnica dateaza din 11 noiembrie 2017,…

- Conform datelor oferite de GPeC (cea mai mare comunitate a magazinelor online din Romania), in 2017 romanii au cheltuit in medie 7,67 milioane de euro pe zi in mediul online. Raportat la nivelul UE, comerțul online din Romania este inca la un nivel mic. Totuși, dezvoltarea acestui sector…

- Copil (27 ani, 93 ATP) a castigat singura sa confruntare cu Simon (33 ani, 57 ATP), in 2014, la Brisbane, cu 7-5, 6-3, in optimi. La editia de anul trecut a Grand Slam-ului de la Antipozi, Copil a pierdut in calificari. Simon a inceput cu dreptul sezonul 2018, cucerind titlul la Pune…

- Datele furnizate de INS arata ca importurile pe perioada ianuarie-noiembrie 2017 au inregistrat o creștere de 12,3% fața de aceeași perioada a anului 2016. Pe de alta parte și exporturile au inregistrat o creștere de 9,5%, prea puțin pentru a diminua din deficitul comercial (diferenta dintre…

- Liberalizarea pieței gazelor naturale continua sa afecteze buzunarul consumatorilor romani. Incepand cu 1 aprilie 2017 prețul pe care furnizorii il platesc producatorilor interni de gaze naturale nu mai este stabilit de autoritați, ci de cererea și oferta de pe piața. Drept urmare, prețul…

Si Boakai va fi in aceeasi situatie, cu specificatia ca acesta – oricum – avea nevoie de acte sa revina in Romania. „Desi nu-i lege, nu vrem sa avem discutii, va trebui sa renuntam la strainii din lot" – spun cei de la UTA.

Disputa a durat doua ore și 28 de minute, sarbul reușind cu un break mai mult (4/6, respectiv 3/6) decat Copil (27 ani). Prin prezența pe tabloul principal, tenismenul originar din Arad și-a asigurat un cec in valoare de 5.075 de dolari.