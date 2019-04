Copiii speciali ai Timișoarei Sute de copii din județul Timiș depun eforturi uriașe pentru a putea trai o viața independenta. S-au nascut cu autism, iar pe langa lupta de a se integra, trebuie sa infrunte și prejudecațile semenilor. In județul Timiș, 329 de copii sunt diagnosticați cu autism. Este vorba de o tulburare severa de dezvoltare care nu se […] Articolul Copiii speciali ai Timișoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

