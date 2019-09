Copiii și tinerii cu deficiențe de vedere, mai sociabili și mai încrezători cu ajutorul terapiei prin escaladă 25 de copii provenind de la toate cele 7 școli speciale pentru deficienții de vedere din țara au participat, luna trecuta, la prima tabara de cațarat la stanca, festival organizat de Asociația Climb Again. Scopul a fost acela de a oferi copiilor cu dizabilitați acces la terapie prin sport și oportunitați de interacțiune și socializare, iar rezultatele studiului confirma reușita festivalului. Copiii cu diverse tipuri de deficiențe de vedere, prezenți la primul Festival de Cațarat in Natura, au decis ca escalada este foarte importanta pentru creșterea increderii de sine și ca le ofera… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

