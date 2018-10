Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii echipei thailandeze de fotbal ”Mistretii salbatici”, care au ramas blocati intr-o pestera din data de 23 iunie pana la 10 iulie, s-au antrenat, vineri, cu formatia Los Angeles Galaxy si starul suedez Zlatan Ibrahimovici, scrie News.ro. Tinerii fotbalisti au vizitat StubHub…

- Copiii i-au marturisit realizatoarei ca fotbalistul lor preferat este Zlatan Ibrahimovic și au ramas cu gura cascata cand acesta a aparut in platou. "Cine este jucatorul de fotbal pe care il admirați? Zlatan, nu? Zlatan Ibrahimovic. V-ar placea sa-l cunoasteți? Da! Vino, Zlatan!", i-a surprins…

- Zlatan Ibrahimovic, atacantul lui LA Galaxy, a fost impresionat de cei 12 baieți asiatici la show-ul lui Ellen DeGeneres: "Iata cea mai buna echipa din lume!". In vara, in timp ce in Rusia se juca Mondialul, lumea intreaga aștepta cu sufletul la gura deznodamantul dramaticei povești din Thailanda. ...

- Tinerii jucatori ai echipei thailandeze de fotbal "Mistretii salbatici", ramasi blocati intr-o grota mai multe zile, au fost invitati de presedintele CIO, Thomas Bach, sa asiste la Jocurile Olimpice de Tineret (JOT) de la Buenos Aires si au disputat un meci contra unei

- Tinerii jucatori ai echipei thailandeze de fotbal "Mistretii salbatici", ramasi blocati intr-o grota mai multe zile, au fost invitati de presedintele CIO, Thomas Bach, sa asiste la Jocurile Olimpice de Tineret (JOT) de la Buenos Aires si au disputat un meci contra unei echipe a clubului River Plate,…

- Artistul thailandez Chalermchai Kositpipat a finantat cu 10 milioane de baht (aproximativ 300.000 de dolari) constructia acestui muzeu care va fi deschis in provincia Chiang Mai, potrivit ziarului local Bangkok Post. Artisti si angajati ai mai multor agentii guvernamentale au participat saptamana trecuta…

- Majoritatea copiilor salvati din pestera in Thailanda se vor retrage pentru noua zile la un temple budist, inainte de a reveni la viata lor obisnuita, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

