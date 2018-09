Stiri pe aceeasi tema

- Ca parinte, sanatatea copilului tau va fi mereu cel mai important lucru. Insa o viața sanatoasa depinde și de un stil de viața echilibrat, iar aici alimentația și mișcarea joaca un rol central. In 2017, Romania ocupa locul al doilea in Europa in privința obezitații la copii, cu un raport ingrijorator:…

- Internarea copiilor in centre de plasament de tip rezidențial are efecte ireversibile asupra psihicului celor mici, a comportamentului lor și a factorilor cuantificabili de dezvoltare. Oana Bizgan, impreuna cu alte colege din toate formațiunile politice au depus un proiect de lege pentru creșterea varstei…

- Copiii din Romania au cea mai mica alocatie din Uniunea Europeana. Daca in majoritatea statelor europene alocatia porneste de la peste 100 de euro, in Romania alocatia este de 84 de lei, echivalentul a 18 euro, o suma care nu acopera decat intr-o foarte mica masura necesitatile unui copil.

- Cateva sute de protestatari au iesit, marti, in fata Combinatului de Oteluri Speciale (COS) Targoviste, pentru a atrage atentia asupra demolarii combinatului. Oamenii spun ca societatea este de cinci ani in insolventa si ca nu exista un plan viabil de redresare, iar in toti acesti ani sectii intregi…

- Presedintele american Donald Trump i-a avertizat pe europeni ca imigratia "a schimbat caracterul" continentului si ii ameninta cultura, intr-un interviu acordat ziarului The Sun, citat vineri de dpa, informeaza Agerpres."Permiterea imigratiei in Europa este o rusine. Cred ca a schimbat caracterul…

- Atunci cand calatoresti cu cei mici, nu poti alege o destinatie de vacanta la intamplare. Daca nu exista atractii pentru cei mici, nici pentru cei mari nu va fi excursia prea placuta. De aceea mai jos ti-am pregatit 5 destinatii de vacanta perfecte pentru a merge impreuna cu familia.1.…

- Un membru important al Uniunii Crestin-Sociale (CSU) din Bavaria, formatiunea aliata a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, a salutat vineri cu precautie acordul privind migratia convenit de liderii europeni la summitul de la Bruxelles, nefiind insa clar deocamdata daca…

- Cancelarul german Angela Merkel a atras atentia joi ca in chestiunea migratiei este in joc insusi 'destinul' Uniunii Europene, inaintea unui summit european la Bruxelles, unde acest subiect se anunta a fi unul extrem de dificil, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Europa se confrunta cu multe provocari,…