Copiii referendumului. Cătăniciu (ALDE): ”Revoltător”. Se cere intervenția unei instituții ”In aceste zile este distribuit pe internet un videoclip revoltator, in care mai mulți copii sunt folosiți la filmarea unor scene violente, sub denumirea „Copiii referendumului", mesajul transmis fiind acela de boicotare a referendumului din 6 – 7 octombrie. Modul in care a fost realizat acest videoclip reușește sa revolte și sa dezvaluie gandirea bolnava a celor care au fost in stare sa foloseasca minori pentru transmiterea unui astfel de mesaj cu un impact atat de puternic, sugerand metode folosite de Inchiziție, care vor fi puse in practica dupa validarea referendumului și arata cat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

