Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea alocatiilor in Romania pentru copii intra in vigoare de astazi, 1 aprilie, iar plata aferenta lunii aprilie se va face in mai, a declarat, duminica seara, pentru agerpres.ro , ministrul roman al Muncii, Marius Budai.

- Majorarea alocatiilor pentru copii intra in vigoare de luni, iar plata aferenta lunii aprilie se va face in mai, a declarat, duminica seara, pentru AGERPRES, ministrul Muncii, Marius Budai.Citește și: Liderul PNL București a EXPLODAT: atacuri INCENDIARE la adresa lui Ludovic Orban și Rareș…

- Toti copiii din Romania urmeaza sa aiba alocatiile aproape dublate. Guvernul a adoptat ordonanta pentru marirea alocatiilor, iar Marius Budai a faut precizari cu privire la data de cand urmeaza ca cei mici sa primeasca banii.

- Potrivit ministrului Muncii, judecatorii constituționali au cerut Guvernului sa clarifice sintagma "datorat și platit" din Legea Pensiilor, scrie capital.ro. Marius Budai a mai spus ca pensionarii nu au de ce sa se teama. Citeste si Tariceanu, atac la adresa lui Iohannis: Este "regretabil"…

- Alocațiile pentru copii s-au dublat, de la ridicola suma de 84 de lei la 150. „Votați responsabil”, a declarat initiatorul amendamentului, liberalul Robert Sighiartau fara sa știe ca bugetul avea prevazut doar sumele pentru instituții. Totuși, sumele sunt infime fața de ce primesc copii in…

- Disperați, au ieșit in strada, pentru ca in buget, nu au fost alocate și fonduri pentru indemnizații, și salariile asistenților personali, care au grija, de cei cu probleme. Banii ar urma sa vina, de la autoritațile locale, dar oamenii se tem ca primariile, in special cele din zonele sarace, vor avea…

- Adevar crunt despre alocațiile copiilor in anul 2019! Specialiștii au scos la iveala detalii incredibile despre acest subiect! Deși Guvernul PSD se lauda inca de la inceputul anul 2017 ca alocațiile pentru copii se vor mari, acest lucru nu s-a intamplat pana in prezent, iar alocațiile au ramas tot 200…

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont de faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat vineri seara, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius…