- In fiecare an, pe 13 septembrie, pompierii marcheaza ziua in care cei 166 de ostasi pompieri condusi de capitanul Pavel Zaganescu au innobilat prin jertfa lor din Dealul Spirii, fiinta Statului National Roman, tinand piept cu pretul propriei vieti fortelor otomane venite sa curme aspiratiile de libertate…

- Ceremonia de repatriere a sublocotenentului post-mortem Ciprian-Stefan Polschi si a lui Vasile Raduna, reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul, cazuti la datorie in timpul indeplinirii unor misiuni in Afganistan, va avea loc marti, in jurul orei 12,30, in Baza 90 Transport Aerian…

- In jurul orei 19.00, a fost anunțat faptul ca doua persoane sunt cazute intr-un beci din satul Doaga, comuna Garoafa. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și o ambulanța SAJ. Ajunși la locul intervenției s-a constatat…

- Comunicat. Oficiul National pentru Cultul Eroilor, responsabil cu elaborarea si asigurarea aplicarii strategiei si politicilor in domeniul mormintelor si operelor comemorative de razboi, a solicitat...

- Progeniturile lui Thiago Alcantara si Robert Lewandowski le calca tatilor pe urme! Fotbalistii lui Bayern Munchen si-au luat puștii cu ei la antrenament si au avut parte de o sesiune de pregatire mai relaxanta in perioada readaptarii la efort.

- Ai un copil energic si curios din fire? Isi doreste cand va fi mare sa fie pompier? Maine, 19 iulie, ii oferim ocazia sa vada cum este sa fii un salvator. Toti copiii curajosi, atat baieti cat si fetite, sunt asteptati intre orele 10.00-12.00, la concursul "Micul pompier". Concursul are un caracter…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Sunt o necesitate legile filiale, reglementarile legale prin care copiii sau nepoții sunt obligați sa iși intrețina, in anumite condiții, parinții sau bunicii? Sunt destul de multe state in intreaga lume in care exista asemenea exemple legislative, dar in care aplicabilitatea…

- In urma manifestarii fenomenelor meteo de ieri dupa amiaza (vant puternic, care la rafala a atins 70.... 90 km/h, vijelie, grindina de mici dimensiuni, averse), pompierii militari au executat 41 de misiuni de inlaturare a efectelor.