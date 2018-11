Copiii nu mai au voie să pună scrisori pentru Moș Crăciun sub brazii din spațiile publice Legile sunt legi chiar și in regatul lui Moș Craciun. Spiritul sarbatorilor de iarna nu poate dizolva prevederile legislative, motiv pentru care „spiridușii” trebuie sa gaseasca soluții. Vestea ca de anul acesta copiii nu vor mai putea sa iși atarne scrisorile pentru Moș Craciun in brazii special amenajați de autoritațile din orașul german Roth a spulberat magia sarbatorilor de iarna in inima Bavariei, scrie Mediafax . Oficialitațile bavareze vor fi nevoite sa renunțe la una dintre cele mai frumoase tradiții ale copiilor daca nu vor gasi soluții pentru modul in care cei mici vor putea sa-și primeasca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Intamplarea are loc in orașul german Roth, potrivit Euronews. Copiii au interzis la bilețelele cu dorințe puse in brad O purtatoare de cuvant a Comisiei Europene spune ca restricția este insa aberanta. "Moș Craciun ar trebui sa aiba detaliile de contact ale familiei pentru a aduce cadourile…

