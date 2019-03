Copiii nevaccinați, interziși la grădiniță. Amendă pentru părinți Autoritațile susin ca nu vor mai permite accesul copiilor nevaccinați in gradinițe, scrie ziarul La Repubblica. Copiii cu varste de pana la șase ani risca sa fie opriți la inscrierea la gradinița, in cazul in care parinții nu fac dovada ca aceștia au fost vaccinați. De altfel, din 10 martie, masura se aplica pentru toți copiii, cu varste cuprinse intre 0 și 16 ani. In cazul copiilor cu varste intre 7 si 16 ani care nu sunt vaccinati, parintii risca amenzi cuprinse intre 100 si 500 de euro. Autoritațile susțin ca peste 5.000 de copii sunt nevaccinați numai in orașul Bologna, din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

