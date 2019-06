Stiri pe aceeasi tema

- Exista atacuri informatice asupra a 5 spitale din București, a anunțat joi ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Unul dintre ele este Spitalul "Victor Babeș", iar celelalte urmeaza sa fie identificate, a precizat Pintea

- Un protocol pentru profilaxia muscaturii de capusa, conceput de medicii de la Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals”, a fost distribuit tuturor unitatilor medicale, a anuntat ministrul sanatatii, Sorina Pintea. Recomandari pentru cei care merg in drumeții: La intoarcerea din drumetii sau…

- Conform unei informari transmise de catre Directia de Sanatate Publica Arges, o pacienta in varsta de 16 ani, eleva a unui liceu din Pitesti, judetul Arges, cu suspiciune de meningita meningococica, a fost transferata de la Spitalul de Pediatrie Pitesti la Institutul National de Boli Infectioase Prof.…

- Adolescenta de 15 ani din Vaslui diagnosticata cu meningita meningococica și care a fost transportata in coma in Iași a murit in spital. Fata, care provine dintr-un centru al Directiei pentru Protectia Copilului, a fost internata inițial la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, cu suspiciune de colica…