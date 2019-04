Stiri pe aceeasi tema

- Khashoggi, care a colaborat si cu Washington Post, fiind un critic al guvernului saudit, a fost ucis in octombrie 2018 in interiorul consulatului saudit de la Istanbul de catre o echipa de 15 agenti trimisi de la Riad. Cadavrul sau nu a fost gasit. Platile catre cei patru copii ai sai – doi fii si doua…

- Copiii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat in consulatul saudit din Istanbul la 2 octombrie 2018, au primit fiecare drept compensatii case in valoare de milioane de dolari si in fiecare luna primesc de asemenea mii de dolari de la autoritatile saudite, relateaza in editia sa de luni cotidianul…

- Treizeci si sase de tari au lansat un apel, la ONU, prin care cer Riadului o ancheta ”rapida si aprofundata” a ucierii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, pentru ca cei care se fac vinovati sa fie judecati, relateaza AFP preluata de news.ro.”Condamnam…

- Turcia nu a dezvaluit inca toate elementele pe care le detine in investigatia privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul tarii sale din Istanbul, a avertizat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. "Nu am dat inca toate elementele pe care le avem", a declarat…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), a afirmat in 2017 ca va merge pana la a folosi un "glont" impotriva jurnalistului Jamal Khashoggi daca acesta din urma nu inceteaza criticile la adresa regatului, a afirmat joi cotidianul New York Times, relateaza AFP. La 2 octombrie,…