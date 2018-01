Stiri pe aceeasi tema

- Lenuța, Gheorghe și cei opt copiii ai lor sunt membrii unei familii necajite din județul Vaslui. Recent, au primit o mana de ajutor din partea voluntarilor World Vision, in cadrul programului “Un viitor mai bun pentru copiii noștri”. “Mi-ați oferit o raza de speranța! E mare lucru sa primesc ceva pentru…

- Controlorii Companiei de Transport Public Cluj sunt acuzați de un elev din Apahida ca au dat jos din autobuz mai mulți copii care mergeau la școala. Copiii s-au urcat la ora 7.30 în autobuzul M41L, în Câmpenești, dar au fost dați jos de controlori…

- Unsprezece elevi si o profesoara au fost raniti luni într-o scoala din Rusia în regiunea Permi (Ural), dupa un atac cu cutit întreprins de doi indivizi cu cagule pe cap, cei doi atacatorii fiind deja retinuti de politie, relateaza RIA Novosti si EFE, preluat de AGERPRES și MOLDPRES. …

- Noile reguli noi in școlile romanesti sunt de apreciat. Noul regulament școlar prevede faptul ca elevii nu vor mai face de serviciu, telefoanele mobile vor fi strict interzise in timpul orelor, iar uniforma școlara nu va mai fi obligatorie. As face totusi o comparatie. In una din scolile englezesti…

- O scoala de tara cu nici 250 de elevi astazi lupta de la un an scolar la altul sa tina in picioare gradinitele inca in functiune in satele arondate si sa aduca la scoala din centru copiii care iau calea orasului din apropiere.

- Inchisoarea de pe Insula Alcatraz a avut unii dintre cei mai temuti criminali si gangsteri din istorie. Printre acestia, au existat si 19 prizonieri din poporul Hopi. Nu au comis cele mai mari crime, ba chiar singura lor crima a fost sa se opuna...

- Responsabilul ungar mentioneaza in interviu ca daca traficul de la aceasta granita se va transforma intr-o ruta principala de migratie, la frontiera dintre Ungaria si Romania ar putea fi construit un gard, dupa consultari cu autoritatile romane.Gyorgy Bakondi mai noteaza ca autoritatile…

- La fel ca in povești, Moș Craciun s-a pregatit, mai multe zile și nopți, cu daruri serioase – aproape 1.000 de pachete – pentru toți copiii din Afumați. Și, pentru ca i-a fost foarte greu sa se descurce de unul singur, a dorit o echipa consistenta de ajutoare, formata din angajați ai Primariei localitații…

- Salas și Buc sunt doar doua dintre catunele care aparțin comunei bucovinene Izvoarele Sucevei. Sunt așezari mici, cu oameni harnici, copii veseli și dornici de școala. Locuri care iti taie respirația de atata frumusețe.

- Pentru al cincilea an consecutiv, Școala de Dans Modern- Chirila din Alba Iulia a organizat evenimentul caritabil „Invațam sa daruim”, un spectacol plin de energie și mișcare. Banii care s-au adunat 5408 lei adunați de pe urma acestui eveniment vor ajunge la Casele de Tip Familial pentru copii cu dizabilitați…

- Profesoara Valeria Moisa împarte palme în stânga si în dreapta la elevi. Mai grav: unii au fost loviti cu capul în gura sau strânsi de gât pâna au ramas semne.

- Ea le-a transmis un mesaj de incurajare parintilor micutilor cu autism, sindrom Down si alte dizabilitati, care beneficiaza de serviciile de terapie de la Fundatia UCOS."Sunteti demni de toata lauda, sunteti mult mai deosebiti si mai speciali decat orice alt parinte. Va multumim ca ne dati…

- La granița dintre Lituania și Rusia este în curs de finalizarea construcția unui gard de protecție realizat de autoritatile de la Vilnius, anunța portalul Delfi cu referire la serviciul de frontiera lituanian, scrie paginaderusia.ro Constructorii care au început ridicarea…

- Ministrul a declarat ca vor fi cheltuiti 200 de milioane de euro, in urmatorii doi ani, pe digitalizare si informatizare in scoli, dar manualele clasice, cele tiparite, nu vor disparea complet. Copiii ar urma sa foloseasca tablele electronice pentru a vizualiza manualele si nu vor mai fi obligati sa…

- Prezent la Arad, ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca urmeaza sa inceapa competitia intre autorii de manuale pentru clasele I, II si VI, in timp ce pentru clasele III, IV si V nu exista oferte depuse. “Facem competitie intre autorii de manuale,…

- Chiar si in orase mari, precum Tokyo, copiii sunt lasati sa mearga singuri spre scoala. Pe parcursul drumului, acestia schimba mai multe trenuri si traverseaza intersectii periculoase. Totul este legat de dinamica sociala a grupului. In Japonia este un lucru obisnuit sa vezi pe strazi copii care merg…

- Politistii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au depistat șase cetațeni irakieni, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In seara zilei de 12 decembrie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au organizat și desfașurat o acțiune…

- Politistii de frontiera din Satu Mare au depistat șase cetațeni irakieni, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In seara zilei de 12 decembrie, polițiștii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare au organizat și desfașurat o acțiune specifica pe linia…

- Peste 400 de reni, elfi si mosi au alergat la Crosul lui Moș Craciun din Cluj, sambata seara, acțiunea fiind una cu scop umnaitar. Clujul a fost sambata seara gazda Crosului lui Moș Craciun, eveniment caritabil desfasurat pe o distanta de 2,5 kilometri, la care peste 400 de oameni costumati in Mos Craciun,…

- La una din cele mai scumpe scoli private de la noi, elevii si parintii sunt tratati pe masura banilor platiti! Pentru o suma considerabila, elevi norocosi au sansa unei educatii exclusiviste dar si activitatile de recreere puse la dispozitie sunt pe masura. Nu e de mirare ca in preajma vacantei de iarna,…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a marturisit cine este persoana care i-a fost alaturi atunci cand i-a fost foarte greu. Interpreta de muzica populara Maria Constantin este in divorț cu cel de-al doilea soț al sau, omul de afaceri Marcel Toader . Ultimele luni din viața Mariei Constantin,…

- Peste 4000 de elevi vranceni traiesc departe de unul sau ambii parinți, care sunt plecați la munca in strainatate. Din total, aproape 1.100 de copii sunt lasați in grija rudelor sau chiar singuri, avand ambii parinți departe. Este ultima statistica facuta de reprezentanții Inspectoratului Școlar Vrancea…

- Politistii de frontiera de la Bechet au descoperit aproximativ opt tone de tutun maruntit, ascunse prin metoda capac intr-un automarfar condus de un cetațean polonez care, in documente, menționase ca transporta detergent. Marfa de contrabanda a fost confiscata.

- Copiii din comuna Independenta, judetul Calarasi, au imbracat scoala in culorile drapelului national, sarbatorind 1 Decembrie anticipat, intr-o atmosfera festiva, cu dansuri, cantece si voie-buna, in timp ce pe cladire a fluturat un tricolor de 7 metri. La 16 kilometri de Calarasi, la scoala George…

- Toate aceste constatari au fost facute in urma studiului "O privire asupra participarii la educatie folosind analiza pe cohorta", elaborat de Ministerul Educatiei Nationale – Institutul de stiinte ale Educatiei si UNICEF Romania, constatare fundamentala prin deschiderea ei spre zona economica, spre…

- Ministerul Educatiei Nationale si UNICEF in Romania au lansat joi, 23 noiembrie, studiul „O privire asupra participarii la educatie folosind analiza pe cohorta”. Analiza pe cohorta este focalizata pe o generatie care parcurge un intreg ciclu scolar si ofera o imagine de mai mare acuratete cu privire…

- In Siberia temperaturile au atins -50 de grade C, dar copiii au fost nevoiti sa mearga la scoala. Administratia locala din Yakutsk a fost foarte clara: Inchidem scolile numai daca temperatura ajunge la -52 de grade.

- Presa italiana a dezbat cazul romancei sechestrata timp de 10 ani in Italia și a incercat sa afle cum este posibil ca nimeni sa nu fi știut in tot acest timp ce se intampla pe proprietatea italianului. Cristina Condrea, de 29 de ani a ajuns in Calambria, Italia, cand avea 19 ani și a mers sa ingrijeasca…

- Aproximativ 50 de elevi de la Colegiul “Mihai Viteazu” Ineu acuza dureri de burta, varsaturi si diaree, iar autoritatile de sanatate publica au inceput, joi, o ancheta, pentru a stabili cauzele imbolnavirilor.

- "Astazi, am stat de vorba cu doamna director și mi-a spus ca in Piatra Fantanele s-a intrat in normalitate și ca a stat de vorba cu parinții din Tiha Bargaului și ca se instaleaza normalitatea in intreaga școala", a spus șefa Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Bistrița-Nasaud. Tot de luni,…

- Incepand de astazi, copiii care invața la școala din Piatra Fantanele, s-au reintors la cursuri. Cei mici refuzau sa mearga la școala de cateva saptamani, acuzand-o pe invațatoare ca ii terorizeaza și ii bate.

- Rusia vrea sa realizeze pe linia de contact din Donbas noua frontiera dintre Rusia și Ucraina, a declarat Leonid Kucima, fostul presedinte la Ucrainei, si reprezentantul Kievului în grupul de contact tripartit pentru pacificarea Donbasului, scrie paginaderusia.ro Comentand cu…

- Parlamentarii vor sa-i oblige pe parinti sa-si inscrie copiii la gradinita, iar argumentul este ca la scoala se vad decalaje mari intre copiii tinuti acasa si cei care au fost la gradinita. Multi parinti sunt de acord, cu un amendament: statul ar trebui mai sa construiasca niste crese si gradinite.…

- Vor da uitarii clasele darapante cu pereți gata sa cada și toaletele din curtea școlii. De acum copiii din satul ieșean Paun au o școala așa cum ar trebui sa aiba orice elev. Noua, curata și dotata. Copiii au avut o așteptare lunga.

- Anamaria Prodan este o fire vesela și atat de energica incat foarte greu reușești sa o ții mai mult de cateva minute intr-un singur loc…asta daca nu cumva este vorba de shopping. Aflata la o sesiune de cumparaturi, Anamaria Prodan a uitat sa-și mai ia copiii de la școala și nu și-a amintit decat atunci…

- JOC… Programul “Scoala de bani pe roti” incepe, azi, si la Vaslui. Copiii cu varste intre 7 si 14 ani sunt invitati in centrul orasului unde camionul FLiP si remorca sa modulara se vor transforma intr-un loc de joaca cu dotari de ultima generatie. Timp de o ora si jumatate, micii participanti vor avea…

- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Saditor Dambovița i-au introdus pe cei mici in lumea miraculoasa in care Post-ul Copiii de la Școala I. Al. Bratescu Voinești, „aventura” in lumea semințelor și a plantelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Copiii femeii din Urseni care a murit de cancer la o luna dupa ce echipa „Visuri la cheie” i-a renovat casa, pot ajunge in grija unei doamne din Targoviste. Cazul Violetei a cutremurat o țara intreaga. Dupa ce echipa „Visuri la cheie” a adus familiei din Urseni zambetul pe chipuri, construindu-le casa…

- Inscrierea candidatilor pentru concursul de admitere la una din scolile de agenti de politie, ce va avea loc in luna ianuarie 2018, continua. Pana acum, la IPJ Alba s-au prezentat 179 de tineri care au depus cereri de participare. In perioada 13 – 21 ianuarie 2018, institutiile de invatamant postliceal…

- Ministrul Liviu Pop nu se lasa intimidat de isteria provocata de manualele scolare pe care le propune si mai vine cu o idee: manual de arta si traditii populare. Aflat la Sighet, in cadrul unei vizite la Scoala 10 din localitate, ministrul Educatiei a privit cu interes propunerea primarului Horia Scubli…

- Cel puțin doi copii au murit și alți trei au fost raniți grav, in urma unui accident care a avut loc in Sydney. O femeie a intrat cu mașina intr-o școala, dupa ce a pierdut controlul vehiculului. Copiii, care se aflau la o ora de curs, au fost loviți de mașina, relateaza The Guardian. O femeie in varsta…

- Azi, 5 noiembrie la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in țara Paul B., in varsta de 30 de ani, din județul Maramureș. In urma verificarilor efectuate pentru intrarea in Romania, polițiștii de frontiera au constatat ca barbatul figureaza ca fiind urmarit internațional.…

- Opt persoane, dintre care cinci polițiști de frontiera, au fost ucise în Iran dupa ciocniri cu o grupare "terorista" la granița cu Turcia, a declarat un oficial iranian. Confruntarile armate au avut loc vineri seara, la frontiera Iranului cu Turcia, lânga orașul Chaldoran,…

- Micuții de la ACS vor desfașura antrenamente in acest week-end in prezența lui Mihai Cojocaru. Mai exact, roman la origine, Mihai Cojocaru vine din Belgia, aici unde are propria academie și unde invața copiii cum sa debuteze in sportul rege. De 17 ani, antrenorul are o scoala diferita…

- UPDATE: Copiii de la Școala nr. 11 din Brașov au ținut sa le ureze „La mulți ani” militarilor, cu ocazia acestei zile speciale, cum au știut mai frumos: https://www.youtube.com/watch?v=6yro2MVRbto . ----- ...

- Ursul care da tarcoale comunei Gura Foii, din judetul Dambovita, de mai bine de o saptamana, a dat din nou atacul intr-o gospodarie, noaptea trecuta. Aceasta este a doua oara in doua zile cand salbaticiunea coboara in sat dupa mancare.

- Elevii din satele Recea si Mateieni, comuna Dimacheni, judetul Botosani, nu mai pot ajunge la scoala dupa ce microbuzul pentru transportul lor a ramas in pana de motorina, iar autoritatile nu au bani pentru alimentarea acestuia. Potrivit Mediafax, zilnic, 15 elevi din cele doua sate fac naveta…

- Copiii preșcolari din gradinițele de stat și confesionale cu program normal de 4 ore, dar și elevii din învațamțntul primar de stat și primar vor primi lunat 350 de grame de miere poliflora. Aceasta decizie a rezultat în urma unei propuneri legislative ce a fost semnata de trei sferturi…