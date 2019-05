Copiii din zona Km. 4-5 din Constanta, sarbatoriti. Cei mici s-au bucurat cu dulciuri si animatori (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii, alaturi de parintii lor, sunt asteptati vineri, 31 mai 2019, incepand cu ora 16.00 in magazinul UPC din Constanta,Str.Aurel Vlaicu,Nr.3, cu ocazia Zilei Copilului.UPC le a pregatit celor mici si in acest an un eveniment plin de surprize pentru a petrece momente de neuitat. Cadouri, activitati…

- Jocuri, animatori, concursuri sportive, ateliere de creatie, petreceri pentru bebelusi, face painting sau miniconcerte vor colora Constanta de 1 iunie.Calendarul evenimentelor: Ziua Copilului in Tara Piticilor, Parcul Tabacarie, 11:00 19:00bull; 30 de mascote, personaje ndash; eroi ai filmelor si desenelor…

- Organizatorii unui festival romanesc au planuri mari pentru anul viitor. Aceștia ar putea sa stabileasca o premiera mondiala daca reușesc sa iși lanseze proiectul. Incepand cu ediția din 2020, Neversea ar putea deveni primul festival din lume alimentat aproape in intregime cu energie verde din sursa…

- Stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta gazduieste la aceasta ora meciul eveniment de baseball dintre echipa SUA reprezentata de militarii americani din Baza Mihail Kogalniceanu si formatia nationala a Romaniei, contand pentru Trofeul "Jackie Robinsonldquo;.Partida este cea de a treia disputata…

- Nava Scoala "Mircea", cel mai longeviv ambasador al Romaniei pe marile si oceanele lumii, pleaca, az, in traditionalul mars international de instructie. Anul acesta, marsul va avea o insemnatate aparte. Velierul, simbol al invatamantului romanesc de marina, va implini, in luna mai, 80 de ani de cand…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Baba Novac din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un pieton a fost ranit in accident. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut accidentul. ...

- Un accident rutier s a produs luni dupa amiaza, pe DN 22 localitatea Sibioara , judetul Constanta. Trei masini au intrat in coliziune. La fata locului intervine un echipaj SMURD C si doua echipaje SAJ B2.Potrivit ISU Constanta, in accident sunt implicate trei victime neincarcerate.Totodata, doua motociclete…

- Navigatorii de pe nava Beccaria sub pavilion Panama si au primit salariile restante neachitate de o jumatate de an.Adrian Mihalcioiu, inspectorul ITF pentru Romania, spune ca "PSC a retinut nava la cererea sa fiind fost imputernicit de catre echipaj sa le reprezint interesele fata de armator si autoritati"."Reamintesc…