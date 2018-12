Copiii din Scoposeni vă mulţumesc! Mos Craciun a ajuns ieri la copiii de la Scoala din Scoposeni, comuna Gorban, cu ghetute noi, din piele, dar si cu obiecte de imbracaminte, rucsacuri, dulciuri si obiecte de igiena personala. Fiecare copil a gasit in pachetul sau de la Mosul cel bun, pe langa incaltarile imblanite, manusi, doua perechi de sosete, caciuli, rucsacuri, cate 0,5 kg de bomboane, cate o periuta, o pasta de dinti si un sapun, dar si cate o cutie de bomboane oferita de cat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

