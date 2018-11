Stiri pe aceeasi tema

- Cei sapte sunt adulti dintr-un grup de 22 persoane cazate la o pensiune din Bran. "Acestea prezentau varsaturi si dureri abdominale, fiind vorba cel mai probabil de o toxiinfectie alimentara. Au fost transportate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Brasov. La fata locului au intervenit…

- Flautistul Matei Ioachimescu si pianista Mara Dobrescu au pus bazele proiectului „Romanian Rhapsody”! Doi artisti foarte apreciati pe scenele internationale, flautistul Matei Ioachimescu si pianista Mara Dobrescu, si-au dat o intalnire de prim rang intr-un proiect muzical exceptional - „Romanian…

- Din donații și sponsorizari de la persoane fizice și companii, Asociația Daruiește Viața construieste primul spital care se face in Romania in ultimii peste 30 de ani - un spital pentru copiii bolnavi de cancer. Ieri, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, cele doua co-fondatoare ale asociației, au deschis…

- In perioada 29-31 august 2018 a avut loc la Rașnov MS Kids Retreat, un program al Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN Romania) in parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie ‘Prof. Dr. Al. Obregia’ și Societatea Romana de Neurologie Pediatrica, care și-a propus organizarea intalnirii…

- „Crosul pentru Transplant”, aflat la ediția a 2-a este un eveniment sportiv caritabil, o competiție de alergare cros pentru toate varstele, ce li se adreseaza locuitorilor municipiului și județului Brașov, copii, tineri, adulți sau seniori, persoane active, dornice de mișcare și relaxare in…

- Proiectul „Monumente in mișcare – Memoria Rezistenței”, produs de Nasui Collection & Gallery și lansat in 2017, deschide problematica memoriei istoriei recente a dictaturii comuniste prin crearea și amplasarea de monumente de arta contemporana in orașe unde au existat mișcari de rezistența impotriva…

- Traseele de pe Muntele Tampa, Drumul Vechi de Poiana sau o drumetie in Postavaru sunt accesibile oricui. Nu trebuie sa va deplasati cu masina, ci doar sa aveti incaltari care nu aluneca.

- Jandarmeria Romana a postat pe 12 august, la doua zile dupa interventia violenta de la mitingul diasporei, o fotografie in care un jandarm vorbeste cu doi copii. „Asa am inceput seara, asa vrem sa o continuam! Multumim!”, era mesajul care insotea fotografia. Mama celor doi copii a declarat ca acestia…