Copiii din Coreea de Nord, trimiși la muncă forțată în vacanță Vacanțele nu mai reprezinta un prilej de bucurie pentru copiii din Coreea de Nord, din contra, acestea s-au transformat de curand intr-un adevarat coșmar. Regimul de la Phenian a decis sa ii trimita la munca forțata. Recent, elevii au fost informați ca vor beneficia de „vacanța de plante comestibile” și „vacanța de ghinde”, in care sunt trimiși la munca forțata. Mai mult, elevii de gimnaziu și liceu vor merge și in „vacanța de lemn de foc”, potrivit Daily NK. In timpul acestor așa-numite vacanțe, copiii sunt trimiși in zonele montane unde sunt nevoiți sa indeplineasca anumite cote de colectare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

