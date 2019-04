Stiri pe aceeasi tema

- La Buftea, s-au dat zeci de diplome, medalii și cupe pentru sportivii ambițioși La finele saptamanii trecute, in sala de sport a Liceului Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, din Buftea, s-a desfașurat o noua ediție a Cupei Romaniei la Karate-Do, sub egida Ministerului Educației Naționale. Articol aparut…

- Prefectura Brasov a anuntat ca, in cursul lunii martie 2019, copii din toate ciclurile de invatamant preuniversitar din judetul Brasov au participat la 15 concursuri, scopul organizarii acestor competitii fiind promovarea alimentatiei sanatoase. „Cei mai mici participanti la program…

- Pe parcursul a cinci zile, 18 – 22. 03.2019, patru cadre didactice de la Gradinita cu Program Prelungit nr. 8 „Raza de Soare” din Targoviste, unitate scolara cu prestigiu in judetul Dambovita, au participat in Vratsa, Bulgaria la cea de-a doua activitate transnationala de invatare/ predare/formare…

- Contactat telefonic de Romania TV, Bogdan Chirieac a declarat urmatoarele: "Sunt adunari electorale obișnuite. Așa trebuie sa se desfașoare lucrurile intr-o democrație. Și de o parte și de alta, e un conces electoral normal, care trebuie incurajat, dincolo de orice. E campanie electorala, chiar daca…

- Autoritațile susin ca nu vor mai permite accesul copiilor nevaccinați in gradinițe, scrie ziarul La Repubblica. Copiii cu varste de pana la șase ani risca sa fie opriți la inscrierea la gradinița, in cazul in care parinții nu fac dovada ca aceștia au fost vaccinați. De altfel, din 10 martie,…

- De anul viitor, copiii care au implinit 5 ani vor fi inscrisi in mod obligatoriu in grupa mare pentru a putea merge mai departe in clasa pregatitoare, prevede un proiect de modificare a legii educatiei, adoptat luni de Senat. Anii de invatamant obligatoriu in Romania se vor extinde, treptat, de la 11,…

- 15 gradinițe din județul Olt vor avea biblioteca pentru grupele de gradinița, o GradiBiblioteca, printr-un nou proiect-pilot al asociației OvidiuRO, ONG-ul care a reușit sa transpuna in lege o alta inițiativa, iar familiile sarace din Romania sa primeasca tichete de ...

- La doar 21 de ani, Marta Comnoiu, o tanara din Campina, studenta in anul al II-lea la Facultatea de Stiinte ale Educatiei, a ales sa devina mama de imprumut pentru copiii abandonati in spitalul de Pediatrie din Brasov.