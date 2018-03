Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi copii din Prahova care au fost luati de tatal lor fara acordul mamei, fiind dati in urmarire si in consemn la frontiera, au fost gasiti marti dimineata in Bucuresti, in zona Ambasadei Greciei, alaturi de barbat, care nu avea drept de vizita. “Cetateanul grec a fost depistat in jurul orei 07.30…

- Politistii din Prahova au cautat doi copii care au fost luati de tatal lor fara acordul mamei, in acest caz fiind deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate si nerespectarea hotararilor judecatoresti.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II –Csanadpalota au depistat trei persoane din Irak care au incercat sa iasa ilegal din tara, evitand controlul de frontiera. In data de 04.03.2018, in jurul orei 02.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care transporta componentele unui microbuz marca Mercedes Sprinter, autovehicul ce figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere…

- Politistii nemteni cauta un barbat de 30 de ani, din municipiul Roman, banuit de comiterea unei infractiuni cu privire la viata si integritatea corporala a unei persoane, in dupa amiaza zilei de 23 februarie a.c.Mai exact suspectul si a aruncat tatal de la etajul al treilea al blocului in care locuieste.…

- Haine, incaltaminte si parfumuri in valoare de peste 260 de mii de lei, susceptibile de a fi contrafacute sub marci internationale, au fost confiscate de politistii de frontiera giurgiuveni de la un cetatean turc si o femeie cu cetatenie romana, care incercau sa le introduca ilegal in tara, se arata…

- Prima descoperire grandioasa din acest an a fost descoperita de angajații Poliției de Frontiera la inceputul saptamanii curente, la frontiera moldo-romana. Un cetațean al Romaniei este documentat și cercetat pentru deținerea cu scop de comercializare a patru grame de cocaina.

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean din Afganistan, solicitant de azil in Romania, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. S-a intamplat seara trecuta, in jurul orei 23.00. Politistii au depistat pe raza localitații de frontiera Jimbolia, la aproximativ 100 de metri…

- Polițiștii de frontiera împreuna cu inspectorii vamali au deconspirat o tentativa de trecere ilegala peste frontiera aeriana a unor produse anabolizante. Cazul a fost înregistrat ieri, 9 februarie, pe sensul de ieșire din R.Moldova la Aeroportul Internațional Chișinau.…

- Cei doi minori de 14 și respectiv 15 ani din Edineț, care au disparut fara urma acum cateva zile, au fost gasiți. Baieții se aflau intr-un sat vecin la tatal biologic unuia dintre copii.

- Participa cu copilul tau la jocuri interactive, ofera-i emotie prin povestile pe care i le impartasesti si tine-l departe de filmele si jocurile violente. Sunt cateva dintre directiile privind educatia copilului, menite sa ii ofere stima de sine, un comportament pasiv si o convetuire armonioasa in comunitate.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca, in anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor si ale personalului civil cu 15%, iar de la 1 ianuarie 2018 se adauga o crestere, in medie,…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Pitești au reușit sa ii identifice pe cei doi copii care au sustras produse de pe raftul unei farmacii din municipiu, cu cateva zile in urma. Cei doi, fata și baiat, sunt din Merișani și au 13, respectiv 15 ani. Minorii sunt banuiți de savarșirea infracțiunii de furt, dupa…

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat urmatoarele acțiuni

- Cinci romani, care duceau copii cu dizabilitați la cerșit și ii supuneau la chinuri groaznice, au fost condamnați in Italia. Caz terifiant in Italia, acolo unde un grup de romani racolau minori cu dizabilitați din zone sarace din Romania și ii duceau in Italia, unde ii obligau sa cerșeasca. Minorii,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, un cetatean pakistanez care a incercat sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde.Persoana in cauza a fost predata autoritatilor de frontiera bulgare, in vederea continuarii…

- Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit „Viitorul” (ACTIV) – primul ONG care s-a implicat activ in lupta impotriva traficului ilicit – isi propune ca in 2018, in parteneriat cu institutiile statului sa participe la intocmirea unei strategii coerente si eficiente de lupta impotriva contrabandei…

- Polițiștii de frontiera din Constanța au efectuat percheziții la domiciliile unor indivizi, suspectați ca faceau contrabanda. Polițiștilor de frontiera din cadrul Garzii de Coasta - Serviciul Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalitații Transfrontaliere le-a atras atenția trei barbați, de cetațenie…

- Ivanciu Corcioveiu, galateanul din Chiraftei care, fara a avea permis, a omorat doi copii cu masina si apoi a fugit din tara a recidivat. E acuzat ca a furat lemne si ca a tractat lemnele furate conducand masina, cel mai probabil alaturi de sotia lui, fara a avea permis. ”Politistii din comuna Mastacani…

- Politiștii de frontiera din Brinza au documentat un cetațean moldovean care a neglijat regulile de aflare in zona de frontiera si a sfidat legislatia nationala privind interdictia oricarui tip de pescuit pe lacul Beleu, aflat sub protecția rezervatiei de stat „Prutul de Jos”. Tinarul de 27 de ani, locuitor…

- Din Uniunea Europeana a fost deportat un cetațean moldovean, iar la alți doi conaționali nu le-a fost permisa intrarea, noteaza NOI.md citind surse din cadrul Poliției de Frontiera. Totodata, pe parcursul a 24 de ore, au fost inregistrate urmatoarele acțiuni ilegale: - o tentativa de trecere ilegala…

- Un autocar cu peste 52 de elevi care se intorceau din statiunea Arieseni s-a defectat si a ramas blocat intr-o zona montana din Arad, in noaptea de duminica spre luni, pasagerii fiind gasiti intamplator de drumarii care lucrau la deszapezire pentru ca ningea abundent. Pasagerii au fost transportati…

- Francezii care traiesc la frontiera cu Belgia au inceput sa iși dea copiii la școli belgiene, pentru ca sunt nemulțumiți de sistemul francez de invațamant, cu clase aglomerate și performanțe modeste.

- Au disparut doi minori, ambii din Ungheni. Iar parinții cereau, cu disperare, ajutor. ”Rog sa ne ajutați sa ne gasim fiica minora, Mihaela Sorici, nascuta la 16.08.2004, originara din municipiul Ungheni”, scrie tatal fetiței, Gheorghe Sorici, pe rețelele de socializare. La data de 16 ianuarie, aproximativ…

- UPDATE: Mama fetei, Stela Sorici, a anunțat, acum cateva minute, ca cei doi copii au fost gasiți. Dansa a mulțumit tuturor pentru implicare și susținere. Au disparut doi minori, ambii din Ungheni. Iar parinții cer, cu disperare, ajutor. ”Rog sa ne ajutați sa ne gasim fiica minora, Mihaela Sorici, nascuta…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 1.000 pachete, in valoare de 11.700, ce urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere. In data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 20.30, un echipaj…

- O poveste care, vai!, este atat de specifica Republicii Moldova astazi. Doi minori, ramași acasa doar cu bunica, au hoinarit timp de o luna, iar de Craciun au ezitat sa revina Acasa de teama ca concubinul bunicii sa nu le ia banii pe care i-au caștigat din colindat.

- Sfaturile polițiștilor pentru copiii aflați in vacanța. Poliția Romana se preocupa de siguranța copiilor… atat pe durata cursurilor, cat și in vacanțe. Și cum cei mici se afla – in aceasta perioada – in vacanța de iarna, oamenii legii le dau cateva sfaturi, dar și parinților lor. Copiii au mai mult…

- In noaptea dintre ani, infractorii pot profita de buna-credinta a cetatenilor si, deghizati in colindatori, pot fura din locuintele ale caror usi le sunt deschise sau din cele pe care le gasesc descuiate. Politia Romana va recomanda sa aveti grija cui deschideti usa in noaptea dintre ani! Cand primiti…

- Politia Romana a transmis mai multe recomandari pentru romani, care in aceste zile sunt preocupati de pregatirile pentru Revelion. Iata recomandarile: In locurile publice, la piata, in magazine, aveti grija de bunurile dumneavoastra! Nu va lasati copiii nesupravegheati! La cumparaturi, locul cel mai…

- Poliția Romana ii indeamna pe cetațeni sa aiba grija de bunurile pe care le au asupra lor atunci cand fac ultimele cumparaturi inainte de noaptea dintre ani dar și sa fie vigilienți cu privire la persoanele pe care le primesc in casa. O atenție speciala trebuie acordata și instrucțiunilor de siguranța…

- Poliția Romana anunța ca, in zilele de 26 și 29 decembrie, agenți romani și bulgari desfașoara activitați comune in zona frontierei, scopul siguranța traficului rutier. Acest tip de activitați ,,in oglinda” intre polițiile celor doua state s-au desfașurat in perioada ...

- Politistii va recomanda sa aveti grija la infractorii deghizati in colindatori. Politistii va recomanda sa aveti grija cui deschideti usa in perioada sarbatorilor de iarna, cand, de bunacredinta dumneavoastra pot profita si hotii. Cand vin colindatorii, este bine sa nu ii primiti in casa, acest lucru…

- POLIȚIȘTII VRANCENI L-AU AJUTAT PE MOȘ CRACIUN SA AJUNGA LA COPIII DE LA CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA MAICANEȘTIȘi in acest an, in preajma sarbatorilor de iarna, polițiștii vranceni au raspuns apelului lui Moș Craciun și i-au venit in ajutor pentru ca cei 100 de copii institutionalizati…

- Prințul Albert și Prințesa Charlene i-au sarbatorit pe gemenii Jacques și Gabriella, care luna aceasta au implinit trei ani de existența. La cateva zile de la aniversarea lor, gemenii au aparut in poza traditionala de Craciun a principatului. Fotografia, realizata de fotografa Vanessa von Zitzewitz…