Copiii cu vârsta de până în 5 ani pot călători gratuit cu tren în vacanţa de Paşte Pentru calatoria la vagonul clasa (clasa 1 și a 2-a) copii beneficiaza de urmatoarele facilitați: pentru copii pana la 5 ani impliniti, daca nu se cere loc separat, transportul este gratuit; pentru copiii pana la 5 ani pentru care se cere loc separat și pentru cei intre 5 si 10 ani impliniti se acorda reducere 50%; la trenurile cu regim de rezervare, tariful tichetului de rezervare a locului se plateste integral; pentru grupurile de minim 20 de copii – inclusiv personalul didactic, medico-sanitar si administrativ insotitor (maxim o persoana la 10 copii), organizate prin unitatea de…

pentru copii pana la 5 ani, daca nu se cere loc, transportul este; pentrupana la 5 ani pentru care se cere locși pentru cei intre 5 si 10 anise acorda reducere 50%; la trenurile cu regim de rezervare, tariful tichetului de rezervare a locului seintegral; pentru grupurile de minim 20 de copii – inclusiv personalul didactic, medico-sanitar si administrativ insotitor (maxim o persoana la 10 copii), organizate prin unitatea de…

- Copiii cu varsta de pana la 5 ani beneficiaza de transport gratuit la calatoria cu trenul, in contextul vacantei prilejuita de Sarbatorile Pascale, se arata intr-un comunicat al CFR Calatori remis, joi, AGERPRES. Cei cu varsta cuprinsa intre 5 si 10 ani vor avea parte de o reducere cu 50% a tarifului…

- CFR ofera reduceri la calatoriile cu trenul pentru copii și elevi cu prilejul vacanței de Paște. In contextul vacanței elevilor prilejuita de Sarbatorile Pascale, CFR Calatori reamintește ca pentru calatoria cu trenul, copiii cu varsta de pana la 5 ani beneficiaza de transport gratuit, iar cei cu varsta…

- Varsta de pensionare, valoarea punctului de pensie, sunt unele dintre cele mai discutate subiecte atat ale angajatilor, cat si ale pensionarilor. Iar, in ultima perioada, guvernantii au tot facut anunturi privind majorarea pensiilor, impozitarea acestor venituri, modificari privind pensiile in functie…

- Cea mai scumpa vacanta de Paste i-a costat pe doi romani 26 de mii de euro. Atat a platit un cuplu norocos, care, in Saptamana Mare, va pleca in jurul lumii si se va intoarce abia dupa o suta de zile.

- Magistratii Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov au decis miercuri arestarea preventiva pentru o perioada de 30 de zile a lui Mircea Florin Buliga, barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii. ''A fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile, inclusiv 26 aprilie 2018. Nu a…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, vacanța de Paște va avea loc in perioada 31 martie – 10 aprilie. Vacanta intersemestriala 2018 a avut loc in perioada 3 – 11 februarie 2018, timp in care elevii s-au odihnit si s-au pregatit pentru semestrul al doilea. Vacanta de Paste…

- Christina Aguilera nu vrea sa isi influenteze prea mult copiii – Max, in varsta de 10 ani, pe care il are impreuna cu Jordan Bratman, si Summer, in varsta de trei ani, din relatia cu Matthew Rutler – dar vrea sa se asigure ca vor fi foarte increzatori in propriile forte. Ea a spus, potrivit […]

- Un polițist din forțele speciale antreneaza campioni la lupte in Tartașești, Ilfov. A inceput intr-o sala de sport insalubra cu ciment pe jos pe care a reușit sa o doteze și, cel mai important, sa creasca acolo campioni. O ploaie mocaneasca intuneca cerul. Dar asta nu-i impiedica pe copii sa apara zgribuliți…

- INSCRIERI CLASA PREGATITOARE 2018. Din totalul cererilor, 129.689 (84,8%) vizeaza copii cu varsta de 6 ani impliniti pana la data de 31 august 2018 inclusiv, iar 23.264 de cereri (15,2%) - copii cu varsta de 6 ani impliniti incepand cu data de 1 septembrie 2018. Lista copiilor inmatriculati,…

- Politia Romana este partener in programul educational national Scoala Sigurantei Tedi, program prin intermediul caruia elevii de clasa I isi insusesc informatii utile pentru siguranta personala. Initiat si organizat de Maspex Romania, in parteneriat cu Politia Romana si Ministerul Educatiei Nationale,…

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a revenit la putere nominala in dimineata zilei de 26 martie 2018. Reducerea de putere a Unitatii 2 CNE Cernavoda a fost cauzata de necesitatea inlocuirii unei piese rulment la motorul unei pompe de condensat, din partea clasica…

- Tatal in varsta de 72 de ani al lui Elon Musk are o fetița in varsta de 10 luni cu fiica lui vitrega. Aceasta informație ar putea explica relația ”amara” din familia lui Elon Musk, despre care patronul Tesla a vorbit de curand. Intr-un interviu pentru Rolling Stone, oferit de curand de curand cunoscutei…

- Compania Wizz Air reduce cu 20% pretul biletelor pentru rezervarile noi realizate miercuri, 21 martie, inainte de miezul noptii, se arata intr-un comunicat al transportatorului aerian. 'Cum numaratoarea inversa pentru vacanta de Paste a inceput, Wizz ii incurajeaza pe pasageri sa profite de aceasta…

- Elevii vor intra in vacanța de Paște sau vacanța de primavara la sfarșitul lunii martie, mai exact pe 31 martie și va ține pana pe 10 aprilie. Apoi, elevii nu vor mai avea vacanța pana la cea de vara, care va fi intre 16 iunie – 9 septembrie. Pentru elevii de clasa a XII-a, anul școlar se va incheia…

- Fizicianul Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata la locuinta sa din Cambridge, potrivit unui anunt facut de familia sa, preluat de presa straina . Copiii lui Hawking- Lucy, Robert si Tim - au declarat: "Suntem profund tristati ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de stiinta…

- Fitbit (NYSE: FIT), mai puternic brand global de dispozitive inteligente pentru monitorizarea sanatații și a activitaților fizice, anunța lansarea Fitbit Ace™. Produsul este gândit pentru a transforma orele de sport și mișcare în momente cât mai placute pentru cei mici și…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invațamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019 (prima etapa). Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere (8 și 9 martie), in județul Salaj au fost completate 310 de cereri. Dintre…

- Parintii care doresc sa-si dea copiii la scoala de la varste fragede trebuie sa stie ca acest lucru se poate numai daca cel mic este admis in urma unei evaluari psihosomatice efectuata de specialisti, adica de psihologi sau logopezi. Evaluarea urmareste dezvoltarea copilului nu doar la nivel cognitiv,…

- Inspectoratele scolare judetene au publicat, joi, listele cu circumscriptiile scolare, potrivit metodologiei de inscriere in clasa pregatitoare. Este vorba despre strazile arondate fiecarei unitati scolare in parte.

- Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, precum și calendarul aferent, au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Educației Naționale in data de 23 februarie 2018. Pe pagina web a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare www.satmar.ro , in cadrul rubricii…

- Conform unui comunicat al Ministerului Educației Naționale, Ministrul Valentin Popa a aprobat metodologia și calendarul de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019. In clasa pregatitoare pot fi inscriși copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv.…

- In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscrisi daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea…

- Pe 5 martie incep inscrierile la clasa pregatitoare, spun reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Copiii care implinesc șase ani pana la 31 august trebuie inscriși obligatoriu la școala. Cei care implinesc varsta de șase ani in perioada 1 septembrie – ...

- Un batran de 79 de ani a lovit, miercuri la pranz, pe o trecere de pietoni din centrul Brasovului, o femeie si un adolescent in varsta de 15 ani, care traversau strada regulamentar. Cei doi raniți au fost transportati la spital. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Brasov, Gabriela Dinu,…

- Și anul acesta, inscrierile celor mici in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Proiectului de ordin al MEN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, pus recent in…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica Tulcea, Mihaela Nicolau, a declarat ca a fost confirmat primul caz de rujeola in acest judet, fiind vorba de o fetita de 11 luni, din municipiul Tulcea, starea de sanatate a acesteia fiind buna. Ea a precizat ca Tulcea a fost mult timp in singurul judet…

- I-a picat cerul in cap atunci cand a aflat ca fiul ei are autism, dar s-a ambitionat sa-i faca acestuia o viata mai buna si sa-l ajute cu toate puterile sa depașeasca momentele dificile: a mers la cursuri, a invatat aproape tot ce se poate despre autism si terapii, iar la un moment dat a decis sa infiinteze,…

- Vacanta intersemestriala din Romania coincide pentru multi copii cu vacanta de schi. Un sport de iarna tot mai popular in Romania, schiul poate fi invatat si practicat de la varste fragede.

- O problema nerezolvabila de matematica dintr-o scoala din China i-a surprins pe internauti prin absurditatea acesteia: „daca o nava are la bord 26 de oi si 10 capre, ce varsta are capitanul vasului?". Au atras atentia si mai multe raspunsuri: „Capitanul trebuie sa aiba cel putin 18 ani pentru ca un…

- Elevii incheie, astazi, primul semestru al anului scolar 2017-2018, urmand sa aiba vacanta o saptamana, pana pe 11 februarie. Urmatoarea vacanta pe care o vor avea elevii va fi cea de primavara, intre 31 martie si 10 aprilie.Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii si prescolarii…

- Viata lui Teodor Lupea, un baietel de numai 3 ani si 9 luni, depinde de 25.000 de Euro, bani pe care parintii nu ii au. Copilul a fost diagnosticat cu o hemipareza, care ii afecteaza inclusiv mainile, si trebuie operat in regim de urgenta, in Viena, la inceputul lui februarie, altfel risca sa ramana…

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- ATCA (Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata), ONG care deruleaza programe de terapie si educare privind autismul infantil, atrage atentia asupra importantei diagnosticarii copiilor cu potentiale astfel de tulburari la o varsta cat mai frageda pentru a creste sansele de recuperare ale acestora.…

- Parintii care au copii in scolile primare si gimnaziale din Oradea, Arad si Timisoara trebuie sa stie ca Politia se pregateste sa intre in clase si sa predea eficient cursuri de viata vitale. Impreuna cu colegii de la inspectoratele judetene de invatamant din Oradea, Arad si Timis,…

- Mai multa vacanta pentru elevi. Cand va incepe anul scolar 2018/2019 MEN a anuntat ca peste 77% dintre respondentii unui chestionar legat de structura anului scolar au optat ca scoala sa inceapa pe 17 septembrie, nu pe 10 septembrie, asa cum apare acum in calendarul institutiei, de asemenea, majoritatea…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in chestionar…

- O femeie din Australia a fost arestata și inculpata pentru moartea copiilor sai, in varsta de 18 și 26 de ani. In plus, femeia din statul Queensland și-a maltratat fiica de 25 de ani de mai multe ori, in „ultimii cațiva ani”. Copiii femeii sufereau de dizabilitați grave pentru care primeau ajutoare…

- Elevii si prescolarii nu vor face cursuri astazi, cand se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane, potrivit Agerpres. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 si 11 februarie. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie si 10 aprilie, iar vacanta de vara in perioada…

- Cand vine vorba de ecrane, de accesul copiilor la tehnologie, ne intrebam adesea cum sa ii oferim copilului suficienta tehnologie ca sa se poata adapta contextului actual, dar, in acelasi timp, ca aceasta sa nu ii faca rau. Si astfel, consumul exagerat si nesanatos de device-uri online si…

- O femeie în vârsta de 35 de ani și un copil în vârsta de 10 ani, ambii pasageri într-un autoturism care se deplasa, duminica dupa-amiaza, pe DN 73 A Predeal-Râșnov, au fost raniți într-un

- Brașovenii și turiștii au un nou parc de distracții, cel mai mare din Europa de Est, unde copiii de toate vârstele au la dispoziție 18 locuri de joaca, în funcție de vârsta, un cinema 8D și pârtie de schi artificiala. Parcul de distracții Superland,…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta le reaminteste pensionarilor cu pensii de pana la 1450 lei inclusiv, persoanelor in varsta de peste 60 ani care nu realizeaza venituri si persoanelor in varsta de peste 70 de ani beneficiarii H.C.L.M. nr. 302 29.08.2017 ca permisele de calatorie gratuite…

- Un copil nevaccinat antirujeolic, in varsta de 2 ani, din Mitocu Dragomirnei, a murit in data de 4 ianuarie a.c., la Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava si exista suspiciunea ca decesul ar fi fost provocat de rujeola. Seful Serviciului Control in Sanatate Publica ...

- Purtatorul de cuvant al ISU Olt, plutonierul major Alin Basasteanu, a declarat ca, in jurul orei 00.05, echipajul SMURD Osica a intervenit in comuna Osica de Jos, de unde a preluat o adolescenta in varsta de 14 ani, constienta, cu o plaga de circa trei centimetri in zona mandibulei, in urma exploziei…